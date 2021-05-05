Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı canlı yayın kanalı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist bu akşam belli oluyor! İngiliz temsilcisi Chelsea, 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında, Real Madrid'i kendi sahasında ağırlayacak. Her iki ekip de İstanbul'daki finalde Manchester City'nin karşısında mücadele edebilmek için sahada olacak. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadeleye çok az bir süre kala, Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte, Chelsea Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler