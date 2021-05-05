Chelsea Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı canlı yayın kanalı belli oldu!

Chelsea ile Real Madrid arasında oynanacak kritik maç bu gece 22:00'da başlayacak. Real Madrid, kupanın en başarılı takımı olarak dikkat çekiyor. 13 kez şampiyon olan Real Madrid'in bu geceki rakibi Chelsea ise bir kez kupayı kazandı. Manchester City'nin PSG'yi elemesinden sonra son finalist bugün belli oluyor.

Eğer Chelsea finale çıkarsa Manchester City ile birlikte iki İngiliz ekibi finalde karşılaşmış olacak. Real Madrid finale çıkarsa Pep Guardiola yeniden Madrid ekibiyle karşılaşmış olacak.