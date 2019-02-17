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'nü testere ile kesip...

Dalış sporlarıyla ilgili faaliyet gösteren dalgıçlar, 'da yüzeyi tamamen donan 'nde tüplü dalış yaptı.

Giriş Tarihi: 17.02.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 14:30
Çıldır Gölü'nü testere ile kesip...

'da, yüzeyi buzla kaplı 'nde ilk kez yüksek irtifa buz altı dalışı gerçekleştirildi.

Çıldır Gölü'nü testere ile kesip...
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Çıldır Gölü'nü testere ile kesip...

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kışın üzerinde yerli ve yabancı turistlerin atlı kızak keyfi yaşadığı , bu kez dalgıç ekibine ev sahipliği yaptı.

Çıldır Gölü'nü testere ile kesip...

Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan -Kars sınırındaki 'nde etkili soğuk hava nedeniyle buz tabakasının kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı.

Çıldır Gölü'nü testere ile kesip...

Gölün kesiminde Kuzey Yıldız'ı mevkisinde Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, AFAD İl Müdürü Fırat Örs ile uzman dalgıç ekibini kabul etti.

Çıldır Gölü'nü testere ile kesip...

'nün su sporları alanında tanıtılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla Valiliğinin organizasyonuyla bölgeye gelen dalgıç ekibi, yaklaşık 2 metrekare alanda buz kesip dalış için hazırlık yaptı.

Çıldır Gölü'nü testere ile kesip...

3 kişilik ekibin yaklaşık 20 dakikalık dalışı sırasında aynı zamanda gölün altı da görüntülendi.

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