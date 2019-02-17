Çıldır Gölü'nü testere ile kesip...

Dalış sporlarıyla ilgili faaliyet gösteren dalgıçlar, Ardahan'da yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde tüplü dalış yaptı. Ardahan'da, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde ilk kez yüksek irtifa buz altı dalışı gerçekleştirildi. Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kışın üzerinde yerli ve yabancı turistlerin atlı kızak keyfi yaşadığı Çıldır Gölü, bu kez dalgıç ekibine ev sahipliği yaptı. Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nde etkili soğuk hava nedeniyle buz tabakasının kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı. Gölün Ardahan kesiminde Kuzey Yıldız'ı mevkisinde Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, AFAD İl Müdürü Fırat Örs ile uzman dalgıç ekibini kabul etti. Çıldır Gölü'nün su sporları alanında tanıtılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla Ardahan Valiliğinin organizasyonuyla bölgeye gelen dalgıç ekibi, yaklaşık 2 metrekare alanda buz kesip dalış için hazırlık yaptı. 3 kişilik ekibin yaklaşık 20 dakikalık dalışı sırasında aynı zamanda gölün altı da görüntülendi.