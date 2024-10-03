Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
11:55
Cimbom, Ziyech'in yerine Mourinho'nun eski yıldızını getiriyor! Dünya bu transferi konuşacak...
Galatasaray spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de son maçında Kasımpaşa karşısında berabere kalan Galatasaray, bugün Avrupa Ligi'nde Rigas Skola takımına konuk olacak. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılı takım, Jose Mourinho'nun eski yıldızına talip oldu. Galatasaray'ın devre arasında dünyaca yıldız futbolcuya teklif götüreceği iddia edildi. İşte o isim ve transferin detayları...