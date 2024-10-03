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Haberler Galeri Cimbom, Ziyech'in yerine Mourinho'nun eski yıldızını getiriyor! Dünya bu transferi konuşacak...
Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 11:55

Cimbom, Ziyech'in yerine Mourinho'nun eski yıldızını getiriyor! Dünya bu transferi konuşacak...

Galatasaray spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de son maçında Kasımpaşa karşısında berabere kalan Galatasaray, bugün Avrupa Ligi'nde Rigas Skola takımına konuk olacak. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılı takım, Jose Mourinho'nun eski yıldızına talip oldu. Galatasaray'ın devre arasında dünyaca yıldız futbolcuya teklif götüreceği iddia edildi. İşte o isim ve transferin detayları...

Cimbom, Ziyech’in yerine Mourinho’nun eski yıldızını getiriyor! Dünya bu transferi konuşacak...

UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında temsilcimiz Galatasaray, FC RFS'ye konuk olacak.

Cimbom, Ziyech’in yerine Mourinho’nun eski yıldızını getiriyor! Dünya bu transferi konuşacak...

Dün, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile maç hazırlıklarını tamamlandıktan sonra, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya gitti.

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Cimbom, Ziyech’in yerine Mourinho’nun eski yıldızını getiriyor! Dünya bu transferi konuşacak...

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında berabere kalan ve beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Cimbom bu maçı kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

Cimbom, Ziyech’in yerine Mourinho’nun eski yıldızını getiriyor! Dünya bu transferi konuşacak...

MUSLERA CEZALI

İlk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekipte cezalı Muslera'nın yerine kalede Günay olacak.

Cimbom, Ziyech’in yerine Mourinho’nun eski yıldızını getiriyor! Dünya bu transferi konuşacak...

Cimbom, 288 milyon Euro'luk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon Euro'luk değeriyle sonuncu.

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