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Cocu bir ilki gerçekleştirecek!

Teknik Direktörü , Rizespor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 29.09.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 11:38
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Cocu bir ilki gerçekleştirecek!
Cocu bir ilki gerçekleştirecek!

Sezon başından beri oyun ve oyuncu değişiklikleriyle rekor kıran teknik direktörü , sonunda ideal kadroda karar kıldı.

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Cocu bir ilki gerçekleştirecek!
Cocu bir ilki gerçekleştirecek!

Rize deplasmanına Beşiktaş derbisindeki 11'le çıkmayı planlayan Hollandalı çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde ilk defa kadroda değişiklik yapmayacak.

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Cocu bir ilki gerçekleştirecek!
Cocu bir ilki gerçekleştirecek!

Sakatlığı süren Skrtel döndüğünde Reyes ile Neustadter'den birini kızağa çekecek olan Cocu, sakatlık ya da ceza olmadığı takdirde 11'i bozmayacak.

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Cocu bir ilki gerçekleştirecek!
Cocu bir ilki gerçekleştirecek!

Takım kurgusunu Benzia ve Slimani üzerine kuran tecrübeli teknik adam, oyuncularından Cezayirli yıldızlara ayak uydurmalarını istiyor.

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Cocu bir ilki gerçekleştirecek!
Cocu bir ilki gerçekleştirecek!

Takımın bir numaralı golcüsü Slimani 6 maçta sadece 1 kere ağları havalandırmış olsa da Cocu, Cezayirlinin performansından son derece memnun.

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Cocu bir ilki gerçekleştirecek!
Cocu bir ilki gerçekleştirecek!

ONLARI GÖRÜN YETER

Slimani'nin yeteri kadar topla buluşamadığını düşünen Cocu, öğrencilerine, "Kafanızı kaldırın ve Slimani'nin yaptığı boş koşuları görüp değerlendirin. Ona atacağınız pas sayısı ne kadar artarsa, gol şansımız da o denli yükselir" ifadesini kullandı.

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Cocu bir ilki gerçekleştirecek!
Cocu bir ilki gerçekleştirecek!

Slimani'nin hava toplarındaki hâkimiyetinden de yararlanmak isteyen Hollandalının diğer isteği de takımın Benzia'yla uyum içinde hareket etmesi.

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