Cocu bir ilki gerçekleştirecek!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Rizespor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Sezon başından beri oyun ve oyuncu değişiklikleriyle rekor kıran Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, sonunda ideal kadroda karar kıldı. Rize deplasmanına Beşiktaş derbisindeki 11'le çıkmayı planlayan Hollandalı çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde ilk defa kadroda değişiklik yapmayacak. Sakatlığı süren Skrtel döndüğünde Reyes ile Neustadter'den birini kızağa çekecek olan Cocu, sakatlık ya da ceza olmadığı takdirde 11'i bozmayacak. Takım kurgusunu Benzia ve Slimani üzerine kuran tecrübeli teknik adam, oyuncularından Cezayirli yıldızlara ayak uydurmalarını istiyor. Takımın bir numaralı golcüsü Slimani 6 maçta sadece 1 kere ağları havalandırmış olsa da Cocu, Cezayirlinin performansından son derece memnun. ONLARI GÖRÜN YETER Slimani'nin yeteri kadar topla buluşamadığını düşünen Cocu, öğrencilerine, 'Kafanızı kaldırın ve Slimani'nin yaptığı boş koşuları görüp değerlendirin. Ona atacağınız pas sayısı ne kadar artarsa, gol şansımız da o denli yükselir' ifadesini kullandı. Slimani'nin hava toplarındaki hâkimiyetinden de yararlanmak isteyen Hollandalının diğer isteği de takımın Benzia'yla uyum içinde hareket etmesi.