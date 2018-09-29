Cocu bir ilki gerçekleştirecek!

ONLARI GÖRÜN YETER

Slimani'nin yeteri kadar topla buluşamadığını düşünen Cocu, öğrencilerine, "Kafanızı kaldırın ve Slimani'nin yaptığı boş koşuları görüp değerlendirin. Ona atacağınız pas sayısı ne kadar artarsa, gol şansımız da o denli yükselir" ifadesini kullandı.