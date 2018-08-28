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Cocu'dan için şok rapor

Giriş Tarihi: 28.08.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 11:50
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Cocu'dan için şok rapor
Cocu'dan Fenerbahçe için şok rapor

Süper Lig'deki ilk maçında Bursaspor'u yense de ardından Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanında bozguna uğrayan 'de takımın kötü görüntüsü camiada endişe yarattı.

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Cocu'dan için şok rapor
Cocu'dan Fenerbahçe için şok rapor

Hedef tahtasına oturtulan isim ise Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü Phillip Cocu oldu.

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Cocu'dan için şok rapor
Cocu'dan Fenerbahçe için şok rapor

Hollandalı çalıştırıcı, oynattığı oyun ve oyuncu değişiklerindeki tercihler yüzünden eleştirildi.

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Cocu'dan için şok rapor
Cocu'dan Fenerbahçe için şok rapor

Ancak deneyimli ismin 'nin geçtiğimiz sezon oynadığı maçları izleyerek hazırladığı raporda istediklerinin en kısa sürede yapılmaması durumunda sezona kötü bir giriş yapılabileceğinin sinyalini verdiği ortaya çıktı.

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Cocu'dan için şok rapor
Cocu'dan Fenerbahçe için şok rapor

EN AZ 6 KALİTELİ İSİM ALINMALI

Eski teknik direktör Aykut Kocaman'ın da ayrılmadan önce hazırladığı rapordan destek alan başarılı çalıştırıcı, takımla ilgili düşüncelerini Sportif Direktör Damien Comolli ile paylaştı.

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Cocu'dan için şok rapor
Cocu'dan Fenerbahçe için şok rapor

Hollandalı çalıştırıcının hazırladığı raporda kullandığı ifadeler şöyle:

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Cocu'dan için şok rapor
Cocu'dan Fenerbahçe için şok rapor

"Bu takım nasıl ikinci oldu! Gerçekten iyi iş olmuş."

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