Cocu'dan Fenerbahçe için şok rapor

Süper Lig'deki ilk maçında Bursaspor'u yense de ardından Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanında bozguna uğrayan Fenerbahçe'de takımın kötü görüntüsü camiada endişe yarattı. Hedef tahtasına oturtulan isim ise Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü Phillip Cocu oldu. Hollandalı çalıştırıcı, oynattığı oyun ve oyuncu değişiklerindeki tercihler yüzünden eleştirildi. Ancak deneyimli ismin Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon oynadığı maçları izleyerek hazırladığı raporda istediklerinin en kısa sürede yapılmaması durumunda sezona kötü bir giriş yapılabileceğinin sinyalini verdiği ortaya çıktı. EN AZ 6 KALİTELİ İSİM ALINMALI Eski teknik direktör Aykut Kocaman'ın da ayrılmadan önce hazırladığı rapordan destek alan başarılı çalıştırıcı, takımla ilgili düşüncelerini Sportif Direktör Damien Comolli ile paylaştı. Hollandalı çalıştırıcının hazırladığı raporda kullandığı ifadeler şöyle: 'Bu takım nasıl ikinci oldu! Gerçekten iyi iş olmuş.'