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Cocu'nun Başakşehir maçındaki sistemi...

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 'i konuk edecek olan 'de Teknik Direktör 'nun ilk 11'de ve sistemden yine değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 06.10.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 10:55
Cocu'nun Başakşehir maçındaki sistemi...

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Cocu'nun Başakşehir maçındaki sistemi...

Ülker Stadyumu'nda saat 18:00'de başlayacak maçta hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Serkan Çimen üstlenecek.

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Cocu'nun Başakşehir maçındaki sistemi...

Süper Lig'de 'i evinde 10 kez ağırlayan Sarı-lacivertli ekip, tek yenilgisini geçtiğimiz sezon yaşadı.

Cocu'nun Başakşehir maçındaki sistemi...

Bu sezon ligde yaşadığı sıkıntılı günleri Başakşehir maçında sonlandırmak isteyen , UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı mağlup ettiği için moralli şekilde sahadaki yerini alacak.

Cocu'nun Başakşehir maçındaki sistemi...

Teknik Direktörü Phillip Cocu, maçında Spartak Trnava karşılaşmasına göre birkaç değişikliğe gidecek.

Cocu'nun Başakşehir maçındaki sistemi...

Trnava maçında sahaya 3-5-2 ile çıkan Cocu, Başakşehir maçında yeniden 4'lü savunmaya dönecek.

Cocu'nun Başakşehir maçındaki sistemi...

BENZIA İLK 11'E DÖNECEK

Hollandalı teknik adam, Trnava maçında dinlendirdiği Benzia'ya Frey'in yerine görev verecek.

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