Cocu'nun Başakşehir maçındaki sistemi...

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu'nun ilk 11'de ve sistemden yine değişikliğe gitmesi bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 18:00'de başlayacak maçta hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Serkan Çimen üstlenecek. Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i evinde 10 kez ağırlayan Sarı-lacivertli ekip, tek yenilgisini geçtiğimiz sezon yaşadı. Bu sezon ligde yaşadığı sıkıntılı günleri Başakşehir maçında sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı mağlup ettiği için moralli şekilde sahadaki yerini alacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Medipol Başakşehir maçında Spartak Trnava karşılaşmasına göre birkaç değişikliğe gidecek. Trnava maçında sahaya 3-5-2 ile çıkan Cocu, Başakşehir maçında yeniden 4'lü savunmaya dönecek. BENZIA İLK 11'E DÖNECEK Hollandalı teknik adam, Trnava maçında dinlendirdiği Benzia'ya Frey'in yerine görev verecek.