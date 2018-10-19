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Cocu'ya talip çıktı!

Sarı lacivertli taraftarlardan tepki çeken Teknik Direktörü 'ya sürpriz bir talip çıktı.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 10:12
Cocu'ya talip çıktı!

'de teknik direktör konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Cocu'ya talip çıktı!

İddialara göre Cocu, hoca değiştirmeyi düşünen o takım için listenin başında yer alıyor.

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Cocu'ya talip çıktı!

Belçika'da ligde 10 haftanın ardından 25 puanla Genk'in 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Club Brugge'un, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Cocu'ya talip çıktı!

Fotomaç'ın haberine göre Brugge yönetiminin, kovmayı düşündüğü İvan Leko'nun yerine Jaap Stam'la beraber, Cocu'yu düşündüğü ileri sürüldü.

Cocu'ya talip çıktı!

Brugge, ligdeki konumunun aksine Şampiyonlar Ligi'nde kötü durumda.

Cocu'ya talip çıktı!

İlk maçta evinde Dortmund'a, ikinci maçta deplasmanda Atletico Madrid'e yenildi.

Cocu'ya talip çıktı!

'de Cocu 8 haftada ancak 8 puan toplayabildi.

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