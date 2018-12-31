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'den 'a flaş teklif

Sportif Direktörü Damien , flaş bir teklifle 'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 09:45
Comolli'den Galatasaray'a flaş teklif

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Comolli'den Galatasaray'a flaş teklif

Sportif Direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda girişimlerini devam ettiriyor.

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Comolli'den Galatasaray'a flaş teklif

Yanal'ın 'den, forvet, stoper ve orta saha istediği biliniyor.

Comolli'den Galatasaray'a flaş teklif

Sarı-Lacivertlilerde bu gelişmeler yaşanırken flaş bir iddia gündeme geldi.

Comolli'den Galatasaray'a flaş teklif

Ara transferde oynamayan isimlere ödeme yapmaktan kurtulmak isteyen Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a sürpriz bir teklif yapmak üzere olduğu kaydedildi.

Comolli'den Galatasaray'a flaş teklif

Daha önce Tolgay Arslan için Beşiktaş'a teklif edilen Ozan Tufan'ın bu kez de sarı-kırmızılılarda kadro dışı kalan stoper Serdar Aziz'e karşılık önerileceği ifade edildi.

Comolli'den Galatasaray'a flaş teklif

Geçen sezondan beri altyapıda çalışmalarını sürdüren Ozan; teknik direktör Aykut Kocaman, Phillip Cocu ve Erwin Koeman'dan sonra Ersun Yanal'ın da gözüne girememişti.

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