Comolli'den Galatasaray'a flaş teklif

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, flaş bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sportif Direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda girişimlerini devam ettiriyor. Yanal'ın Comolli'den, forvet, stoper ve orta saha istediği biliniyor. Sarı-Lacivertlilerde bu gelişmeler yaşanırken flaş bir iddia gündeme geldi. Ara transferde oynamayan isimlere ödeme yapmaktan kurtulmak isteyen Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a sürpriz bir teklif yapmak üzere olduğu kaydedildi. Daha önce Tolgay Arslan için Beşiktaş'a teklif edilen Ozan Tufan'ın bu kez de sarı-kırmızılılarda kadro dışı kalan stoper Serdar Aziz'e karşılık önerileceği ifade edildi. Geçen sezondan beri altyapıda çalışmalarını sürdüren Ozan; teknik direktör Aykut Kocaman, Phillip Cocu ve Erwin Koeman'dan sonra Ersun Yanal'ın da gözüne girememişti.