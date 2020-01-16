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  • Comolli'nin istifası sonrası olay tepki! "Sana da gelecekti sıra"

'nin istifası sonrası olay tepki! "Sana da gelecekti sıra"

Fenerbahçe'de Falette transferinden sonra taraftarın sosyal medyada istifaya davet ettiği Damien Comolli, Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevinden istifa etti. Damien Comolli'nin istifasını Fenerbahçe, "12 Haziran 2018'de kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleriyle duyurdu. Comolli'nin istifası sosyal medyada da gündem oldu. İşte olay olan paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 13:25
Comolli'nin istifası sonrası olay tepki! Sana da gelecekti sıra

'de ayrılığı sonrası yankılar sürüyor. Sosyal medyada taraftarlar birçok paylaşımda bulunurken Fenerbahçe Kulübü eski tercümanından da flaş bir yorum buldu.

İşte sosyal medyada Comolli tepkileri....

Comolli'nin istifası sonrası olay tepki! Sana da gelecekti sıra
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Comolli'nin istifası sonrası olay tepki! Sana da gelecekti sıra
Comolli'nin istifası sonrası olay tepki! Sana da gelecekti sıra
Comolli'nin istifası sonrası olay tepki! Sana da gelecekti sıra
Comolli'nin istifası sonrası olay tepki! Sana da gelecekti sıra
Comolli'nin istifası sonrası olay tepki! Sana da gelecekti sıra
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