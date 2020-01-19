Haberler

Galeri

Conor Mcgregor inanılmazı başardı! 40 saniyede...

Conor Mcgregor inanılmazı başardı! 40 saniyede...

Tüm dünyanın ve dövüşseverlerin heyecanla beklediği tarihi maçta İrlandalı Conor Mcgregor, Kovboy lakaplı Donald Cerrone ile karşılaştı. Las Vegas T Mobile Arena'da gerçekleşen karşılaşmaya ilgi çok büyüktü. Conor Mcgregor rakibini yalnızca 40 saniyede nakavt etti. Bu galibiyet Mcgregor'ın kariyerindeki en hızlı ikinci nakavt olarak da kayıtlara geçti. İrlandalı dövüşçü, daha önce Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek UFC rekoru kırmıştı. Mcgregor, bu yıl içerisinde Floyd Mayweather ile de tarihi bir karşılaşmaya çıkacak. İşte Mcgregor'ın inanılmazı başardığı geceden birbirinden özel kareler...