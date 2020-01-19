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  • Conor Mcgregor inanılmazı başardı! 40 saniyede...

inanılmazı başardı! 40 saniyede...

Tüm dünyanın ve dövüşseverlerin heyecanla beklediği tarihi maçta İrlandalı Conor Mcgregor, Kovboy lakaplı Donald Cerrone ile karşılaştı. Las Vegas T Mobile Arena'da gerçekleşen karşılaşmaya ilgi çok büyüktü. Conor Mcgregor rakibini yalnızca 40 saniyede nakavt etti. Bu galibiyet Mcgregor'ın kariyerindeki en hızlı ikinci nakavt olarak da kayıtlara geçti. İrlandalı dövüşçü, daha önce Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek UFC rekoru kırmıştı. Mcgregor, bu yıl içerisinde Floyd Mayweather ile de tarihi bir karşılaşmaya çıkacak. İşte Mcgregor'ın inanılmazı başardığı geceden birbirinden özel kareler...

Giriş Tarihi: 19.01.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 11:23
Conor Mcgregor inanılmazı başardı! 40 saniyede...

Tüm dünyanın ve dövüşseverlerin heyecanla beklediği tarihi maçta İrlandalı , Kovboy lakaplı ile karşılaştı.

Conor Mcgregor inanılmazı başardı! 40 saniyede...

T 'da gerçekleşen karşılaşmaya ilgi çok büyüktü. rakibini yalnızca 40 saniyede nakavt etti.

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Conor Mcgregor inanılmazı başardı! 40 saniyede...

Bu galibiyet Mcgregor'ın kariyerindeki en hızlı ikinci nakavt olarak da kayıtlara geçti. İrlandalı dövüşçü, daha önce 'yu 13 saniyede nakavt ederek rekoru kırmıştı.

Conor Mcgregor inanılmazı başardı! 40 saniyede...

Mcgregor, bu yıl içerisinde ile de tarihi bir karşılaşmaya çıkacak.

Conor Mcgregor inanılmazı başardı! 40 saniyede...

İşte Mcgregor'ın inanılmazı başardığı geceden birbirinden özel kareler...

Conor Mcgregor inanılmazı başardı! 40 saniyede...
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Conor Mcgregor inanılmazı başardı! 40 saniyede...
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