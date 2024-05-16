Giriş Tarihi: 16.05.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
19:06
Çorum FK Kocaelispor maçı canlı izle! Trendyol 1. Lig Çorum FK Kocaelispor maçı canlı yayın hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig play-off maçlarında Çorum FK ve Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Tek maç usulüne göre oynanan mücadelede kazanan play-off yarı finallerine kalacak. Çorum FK Kocaelispor maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Taraftarlar fikstürü kontrol ediyor. Peki; Çorum FK Kocaelispor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, TRT Spor canlı yayın izle ekranı...