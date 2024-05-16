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Haberler Galeri Çorum FK Kocaelispor maçı canlı izle! Trendyol 1. Lig Çorum FK Kocaelispor maçı canlı yayın hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 19:06

Çorum FK Kocaelispor maçı canlı izle! Trendyol 1. Lig Çorum FK Kocaelispor maçı canlı yayın hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig play-off maçlarında Çorum FK ve Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Tek maç usulüne göre oynanan mücadelede kazanan play-off yarı finallerine kalacak. Çorum FK Kocaelispor maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Taraftarlar fikstürü kontrol ediyor. Peki; Çorum FK Kocaelispor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, TRT Spor canlı yayın izle ekranı...

Çorum FK Kocaelispor maçı canlı izle! Trendyol 1. Lig Çorum FK Kocaelispor maçı canlı yayın hangi kanalda?

Çorum FK Kocaelispor maçı canlı izle TRT Spor ekranlarında takip ediliyor. Maçın galibi yarı finalde Bodrum FK - Boluspor maçının kazananıyla rakip olacak. Karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetecek. Peki; Çorum FK Kocaelispor maçı canlı yayın hangi kanalda?

Çorum FK Kocaelispor maçı canlı izle! Trendyol 1. Lig Çorum FK Kocaelispor maçı canlı yayın hangi kanalda?

ÇORUM FK KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig play-off mücadelesinde Çorum FK, Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 16 Mayıs Perşembe saat 20.00'de oynanacak.

Maç TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Çorum FK Kocaelispor maçı canlı izle! Trendyol 1. Lig Çorum FK Kocaelispor maçı canlı yayın hangi kanalda?

ÇORUM FK KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

Çorum FK Kocaelispor maçı canlı izle! Trendyol 1. Lig Çorum FK Kocaelispor maçı canlı yayın hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR

1.LİG

17:00 Bodrum FK - Boluspor (TRT Spor)

20:00 Çorum FK - Kocaelispor (TRT Spor)

Çorum FK Kocaelispor maçı canlı izle! Trendyol 1. Lig Çorum FK Kocaelispor maçı canlı yayın hangi kanalda?

LA LİGA

20:30 Las Palmas - Real Betis

22:30 Almeria - Barcelona

23:00 Real Sociedad - Valencia

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