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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo ile efsane hocası arasında gerilim! "Messi daha iyi" demişti...
Giriş Tarihi: 25.12.2021 22:07 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 22:25

Cristiano Ronaldo ile efsane hocası arasında gerilim! "Messi daha iyi" demişti...

Dünya futbolunun en çok tartışılan sorusu olan Ronaldo mu Messi mi? sorusu halen günümüzde konuşulmaya devam ediyor. Sezon başında Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, efsane hocası Sir Alex Ferguson ile eskisi kadar yakın değil.

Cristiano Ronaldo ile efsane hocası arasında gerilim! Messi daha iyi demişti...

Sezon başında eski takımı Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'daki efsane hocası Sir Alex Ferguson ile eskisi kadar yakın değil. 36 yaşındaki Portekizli yıldız, yaz transfer sezonun son günlerinde Juventus'tan Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

Cristiano Ronaldo ile efsane hocası arasında gerilim! Messi daha iyi demişti...

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteren Manchester United'da Cristiano Ronaldo, takımının en çok gol atan oyuncusu konumunda.

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Cristiano Ronaldo ile efsane hocası arasında gerilim! Messi daha iyi demişti...

RONALDO BU SEZON 19 MAÇTA 13 GOL!

36 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da çıktığı 19 maçta 13 gol kaydetti.

Cristiano Ronaldo ile efsane hocası arasında gerilim! Messi daha iyi demişti...

BALLON D'OR'DA İLK 5'E GİREMEDİ!

Bu sezon Lionel Messi'yle karşılaştırıldığında daha iyi bir performans gösteren Ronaldo, Ballon d'Or 2021'de ilk 5'e girememişti.

Cristiano Ronaldo ile efsane hocası arasında gerilim! Messi daha iyi demişti...

Bu yıl Ballon d'Or'u Jorginho ve Lewandowski'nin önünde ilk sırayı alan Messi kazandı. Arjantinli yıldız, kariyerindeki 7. kez Ballon d'Or'u kazandı.

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