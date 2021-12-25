Cristiano Ronaldo ile efsane hocası arasında gerilim! "Messi daha iyi" demişti...

Sezon başında eski takımı Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'daki efsane hocası Sir Alex Ferguson ile eskisi kadar yakın değil. 36 yaşındaki Portekizli yıldız, yaz transfer sezonun son günlerinde Juventus'tan Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteren Manchester United'da Cristiano Ronaldo, takımının en çok gol atan oyuncusu konumunda. RONALDO BU SEZON 19 MAÇTA 13 GOL! 36 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da çıktığı 19 maçta 13 gol kaydetti. BALLON D'OR'DA İLK 5'E GİREMEDİ! Bu sezon Lionel Messi'yle karşılaştırıldığında daha iyi bir performans gösteren Ronaldo, Ballon d'Or 2021'de ilk 5'e girememişti. Bu yıl Ballon d'Or'u Jorginho ve Lewandowski'nin önünde ilk sırayı alan Messi kazandı. Arjantinli yıldız, kariyerindeki 7. kez Ballon d'Or'u kazandı. MESSI BU SEZON 16 MAÇTA 6 GOL! Lionel Messi, bu sezon büyük umutlarla transfer olduğu PSG'de 16 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı. Cristiano Ronaldo, eski hocası Sir Alex Ferguson'ın Lionel Messi seçiminden dolayı rahatsız. Messi mi, Ronaldo mu? tartışmasına, eski Manchester United menajeri Sir Alex Ferguson'un 2015'teki yorumuyla birlikte nokta konmuş durumda. FERGUSON: GENEL OLARAK MESSI DAHA İYİ Mirror'a göre, 1991 Dünya Snooker şampiyonu John Parrott'un ikili arasında seçim yapmasını istediğinde Ferguson, Ronaldo ile baştan sona olumlu ilişkilerine rağmen şaşırtıcı bir şekilde Messi'yi tercih etti. Alex Ferguson'ın Ronaldo ve Messi'ye dair açıklamaları şöyle: 'İnsanlar dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğunu söylüyor? Birçok insan oldukça haklı olarak Messi diyor. Bu görüşe itiraz edemezsiniz.' FERGUSON'DAN RONALDO'YA ÖVGÜLER! 'Ancak Ronaldo, Millwall, Queens Park Rangers, Doncaster Rovers... Herhangi bir takım için oynayabilir ve bir maçta hat-trick yapabilir. Messi'nin bunu yapabileceğinden emin değilim. 'Ronaldo iki ayağını kullanabiliyor, hızlı, havada harika, cesur. Messi de elbette cesur. Ancak bence Messi bir Barcelona oyuncusu.' Ferguson'un tartışmada Messi'yi desteklemesini pek kimse beklemese de, Messi'nin yalnızca Barça'da elinden gelenin en iyisini yapabileceğini, Ronaldo'nun ise hangi takımda oynarsa oynasın klasını gösterebileceğini ima etti. Ronaldo'nun Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta gol atma kolaylığı ve Messi'nin Nou Camp dışındaki mücadeleleri göz önüne alındığında, Ferguson'ın bu yorumunda haklı olduğu görülüyor.