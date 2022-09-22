Cristiano Ronaldo, İtalya’ya geri mi dönecek? Sosyal medyadan sürpriz teklifi duyurdular...

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi sahnesinde kalmaya ve büyük kupalar kazanmak için transfer döneminde bir süre mücadele etti. Bu nedenle, Old Trafford'dan bir çıkış yolu bulmaya hevesliydi. 5 kez Ballon d'Or kazanan Portekizli Süperstar, istediğini bulamazken Manchester'da kaldı. Son dönemdeki performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile EURO 2024'te de boy göstermek istediğini söyledi. Dünya Kupası'nın ardından milli takıma veda edeceği yönündeki iddiaları yalanlayan efsane isim, EURO 2024'te de ülkesi için oynayıp, bir Avrupa şampiyonluğu daha yaşamak istediğini söyledi. Ronaldo milli takımla ilgili ise 'Milli takım kariyerim oldukça uzun ama burada oynamaya devam edeceğimi açıklamak istiyorum. Milli takımdaki yolum henüz bitmedi. Motive oldum ve hırsım yüksek.' 'Birçok genç oyuncuyla birlikte milli takım kampında olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu takımın bir parçası olarak Dünya Kupası'nda ve EURO 2024'te yer almayı arzuluyorum' ifadelerini kullandı. Cristiano Ronaldo Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giymesi halinde arka arkaya 10 büyük turnuvaya katılmış olacak. Futbol tarihinin milli formayla en fazla gol atan oyuncusu olan Ronaldo, bugüne dek Portekiz Milli Takımı'nın formasıyla çıktığı 188 karşılaşmada rakip fileleri 117 kez havalandırmayı başarmıştı. İranlı Ali Daei'yi geçen Ronaldo, böylece bir rekor daha kırmıştı. Ancak Udinese'nin İtalyan kalecisi Marco Silvestri, Cristiano Ronaldo'yu yeniden İtalya'ya çağırdı. 37 yaşındaki Portekizli yıldız, geleceği hakkında şunları söyledi: 'Hırsım harika. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında yer almak istiyorum. Kendimi çok motive hissediyorum. Yolculuğum henüz bitmedi.' DAZN'in Ronaldo'nun bu yorumlarını paylaşmasına tepki gösteren Marco Silvestri, 'Udinese'ye gel' yorumunda bulundu. Bu mesaj sonrasında, Serie A kulübü, Silvestri'nin yorumuna bir göz emojisi koyarak yanıta cevap verdi. İtalya Serie A'ya bu sezon iyi bir başlangıç yapan Udinese, ilk 7 haftada aldığı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puanla 3. sırada yer alıyor. Cristiano Ronaldo, Manchester'da çıkış yollarının kapatıldığını gördüğünden beri sahaya çıkmak için uğraşıyor. Ancak, 2022-23 sezonunda olağanüstü kariyerinin ilk Avrupa Ligi golünü kaydederek yeni bir döneme başladı. Bu yüzden ya gelecek yaz serbest oyuncu havuzuna düşecek ya da ocak ayındaki transfer döneminde United ile bağlarını koparmak için bir transfer hamlesi yapacak.