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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo, İtalya'ya geri mi dönecek? Sosyal medyadan sürpriz teklifi duyurdular...
Giriş Tarihi: 22.09.2022 19:03 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 19:07

Cristiano Ronaldo, İtalya'ya geri mi dönecek? Sosyal medyadan sürpriz teklifi duyurdular...

Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Cristiano Ronaldo'ya sürpriz bir talip çıktı. Sosyal medyadan 37 yaşındaki Portekizli yıldıza talip olduğunu açıklayan Serie A ekibi, Ronaldo'yu yeniden İtalya'ya getirmek istiyor.

Cristiano Ronaldo, İtalya’ya geri mi dönecek? Sosyal medyadan sürpriz teklifi duyurdular...

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi sahnesinde kalmaya ve büyük kupalar kazanmak için transfer döneminde bir süre mücadele etti.

Cristiano Ronaldo, İtalya’ya geri mi dönecek? Sosyal medyadan sürpriz teklifi duyurdular...

Bu nedenle, Old Trafford'dan bir çıkış yolu bulmaya hevesliydi. 5 kez Ballon d'Or kazanan Portekizli Süperstar, istediğini bulamazken Manchester'da kaldı.

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Cristiano Ronaldo, İtalya’ya geri mi dönecek? Sosyal medyadan sürpriz teklifi duyurdular...

Son dönemdeki performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile EURO 2024'te de boy göstermek istediğini söyledi.

Cristiano Ronaldo, İtalya’ya geri mi dönecek? Sosyal medyadan sürpriz teklifi duyurdular...

Dünya Kupası'nın ardından milli takıma veda edeceği yönündeki iddiaları yalanlayan efsane isim, EURO 2024'te de ülkesi için oynayıp, bir Avrupa şampiyonluğu daha yaşamak istediğini söyledi.

Cristiano Ronaldo, İtalya’ya geri mi dönecek? Sosyal medyadan sürpriz teklifi duyurdular...

Ronaldo milli takımla ilgili ise "Milli takım kariyerim oldukça uzun ama burada oynamaya devam edeceğimi açıklamak istiyorum. Milli takımdaki yolum henüz bitmedi. Motive oldum ve hırsım yüksek."

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