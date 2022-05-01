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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'yi 1 ayda geride bıraktı! Tüm sezon performansını 3 maçta geçti...
Giriş Tarihi: 01.05.2022 22:10 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 22:13

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'yi 1 ayda geride bıraktı! Tüm sezon performansını 3 maçta geçti...

Sezon başında sansasyonel bir şekilde Juventus'tan eski takımı Manchester United'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, bu sezon İngiltere Premier Lig'deki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 37 yaşındaki yaşayan efsane, sezon başında PSG'ye transfer olan ezeli rakibi Lionel Messi'yi sadece nisan ayındaki performansıyla geride bıraktı.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi’yi 1 ayda geride bıraktı! Tüm sezon performansını 3 maçta geçti...

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla İngiltere Premier Lig'de 37 yaşına rağmen iyi bir sezon geçiriyor. Portekizli yıldız, yıllardır kıyaslandığı ezeli rakibi Lionel Messi'yi sadece nisan ayındaki performansıyla geride bıraktı.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi’yi 1 ayda geride bıraktı! Tüm sezon performansını 3 maçta geçti...

Sezon başında sansasyonel bir şekilde Kırmızı Şeytanlar'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, Manchester City'nin de ilgisine rağmen eski takımını tercih etti.

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Cristiano Ronaldo, Lionel Messi’yi 1 ayda geride bıraktı! Tüm sezon performansını 3 maçta geçti...

Manchester United'ın Premier Lig'de sıralamada geri kalması ve Şampiyonlar Ligi'ne gidememe tehlikesi olduğu için Ronaldo'nun da takımda mutsuz olduğu konuşuluyor.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi’yi 1 ayda geride bıraktı! Tüm sezon performansını 3 maçta geçti...

Son olarak Manchester United'ın Chelsea ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımına 1 puanı getiren golü atan Ronaldo, Premier Lig tarihine geçti.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi’yi 1 ayda geride bıraktı! Tüm sezon performansını 3 maçta geçti...

İngiltere Premier Lig'de bu sezon 28 maçta 17 gol atan Cristiano Ronaldo 37 yaşında bir sezon 17 gol atan tarihteki en yaşlı oyuncu oldu.

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