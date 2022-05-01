Giriş Tarihi: 01.05.2022 22:10
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
22:13
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'yi 1 ayda geride bıraktı! Tüm sezon performansını 3 maçta geçti...
Sezon başında sansasyonel bir şekilde Juventus'tan eski takımı Manchester United'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, bu sezon İngiltere Premier Lig'deki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 37 yaşındaki yaşayan efsane, sezon başında PSG'ye transfer olan ezeli rakibi Lionel Messi'yi sadece nisan ayındaki performansıyla geride bıraktı.