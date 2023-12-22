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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünya efsanesi zirveyi bırakmıyor: 2023 yılında imkansızı başardı…
Giriş Tarihi: 22.12.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 22:15

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünya efsanesi zirveyi bırakmıyor: 2023 yılında imkansızı başardı…

Son dakika haberleri… Dünya futbol sahnesinin en iyilerinden birisi olan ve kimilerine göre de en iyisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor. Suudi Arabistan Ligi'ne transferiyle büyük bir tepki çeken ancak yarattığı etkiyle birlikte Avrupa'nın önemli futbolcularını da bu lige getiren Portekizli efsane, Al-Nassr formasıyla yine yaptı yapacağını… 2023 yılına damga vuran bir performans sergileyen 38 yaşındaki futbolcu, adeta imkansızı başardı. İşte son dakika haberinin detayları…

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünya efsanesi zirveyi bırakmıyor: 2023 yılında imkansızı başardı…

Son dakika haberleri… Portekiz ekibi Sporting ile adını dünya futboluna duyuran Cristiano Ronaldo, Manchester United ile de başarıdan başarıya koşmuştu.

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünya efsanesi zirveyi bırakmıyor: 2023 yılında imkansızı başardı…

İngiliz devinden sonra o dönem tarihin en pahalı transferi olarak Real Madrid'in yolunu turan Portekizli yıldız, İspanyol devinin efsanesi oldu.

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Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünya efsanesi zirveyi bırakmıyor: 2023 yılında imkansızı başardı…

Daha sonra da Juventus'a transfer olan ve İtalya'da da kupalar kazanan 38 yaşındaki futbolcu, yakın dönemde yeniden Manchester United'a dönmüştü.

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünya efsanesi zirveyi bırakmıyor: 2023 yılında imkansızı başardı…

Efsanesi olduğu kulüpte bu kez beklentilerin altında kalan Ronaldo, reddedemeyeceği bir teklif sayesinde Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünya efsanesi zirveyi bırakmıyor: 2023 yılında imkansızı başardı…

Geçtiğimiz yıl oynanan Dünya Kupası'nın ardından resmen Al-Nassr'ın futbolcusu olan Ronaldo, büyük tepki çekmişti.

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