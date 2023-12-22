Giriş Tarihi: 22.12.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 22:15

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünya efsanesi zirveyi bırakmıyor: 2023 yılında imkansızı başardı…

Son dakika haberleri… Dünya futbol sahnesinin en iyilerinden birisi olan ve kimilerine göre de en iyisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor. Suudi Arabistan Ligi'ne transferiyle büyük bir tepki çeken ancak yarattığı etkiyle birlikte Avrupa'nın önemli futbolcularını da bu lige getiren Portekizli efsane, Al-Nassr formasıyla yine yaptı yapacağını… 2023 yılına damga vuran bir performans sergileyen 38 yaşındaki futbolcu, adeta imkansızı başardı. İşte son dakika haberinin detayları…