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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo’nun dünyası başına yıkıldı! Manchester United tarihi kararı verdi…
Giriş Tarihi: 14.09.2022 20:55 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 20:56

Cristiano Ronaldo’nun dünyası başına yıkıldı! Manchester United tarihi kararı verdi…

Futbol tarihine damga vuran oyuncular arasında başı çeken isimlerden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerinin sonlarında beklenmedik durumlar yaşıyor. Geçtiğimiz sezon Manchester United'a geri dönen Portekizli yıldız, ilk sezonunda Premier Lig'i kasıp kavururken, ikinci sezonunda oldukça kötü bir görüntü çiziyor. İngiliz devinin Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Ronaldo, birçok kulüpten ret yemişti. Bu kez ise kendi kulübü Manchester United'ın verdiği kararla adeta dünyası başına yıkıldı.

Cristiano Ronaldo’nun dünyası başına yıkıldı! Manchester United tarihi kararı verdi…

Manchester United formasıyla kariyerinin en zor günlerini geçiren Cristiano Ronaldo, yaz boyunca takımdan ayrılmak için çaba göstermişti.

Cristiano Ronaldo’nun dünyası başına yıkıldı! Manchester United tarihi kararı verdi…

İngiliz devinin Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen dünya yıldızı, birçok kulüpten ret yedi.

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Cristiano Ronaldo’nun dünyası başına yıkıldı! Manchester United tarihi kararı verdi…

Bayern Münih, PSG, Borussia Dortmund, Marsilya gibi dünya devleri Ronaldo'nun transferini istemedi.

Cristiano Ronaldo’nun dünyası başına yıkıldı! Manchester United tarihi kararı verdi…

Sezona Manchester United'da başlayan Portekizli oyuncu, yeni hocası Erik Ten Hag ile de sorunlar yaşıyor.

Cristiano Ronaldo’nun dünyası başına yıkıldı! Manchester United tarihi kararı verdi…

Premier Lig'de bu sezon ilk 11 yüzü göremeyen Ronaldo'nun en yakın zamanda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

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