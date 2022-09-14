Giriş Tarihi: 14.09.2022 20:55 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 20:56

Cristiano Ronaldo’nun dünyası başına yıkıldı! Manchester United tarihi kararı verdi…

Futbol tarihine damga vuran oyuncular arasında başı çeken isimlerden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerinin sonlarında beklenmedik durumlar yaşıyor. Geçtiğimiz sezon Manchester United'a geri dönen Portekizli yıldız, ilk sezonunda Premier Lig'i kasıp kavururken, ikinci sezonunda oldukça kötü bir görüntü çiziyor. İngiliz devinin Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Ronaldo, birçok kulüpten ret yemişti. Bu kez ise kendi kulübü Manchester United'ın verdiği kararla adeta dünyası başına yıkıldı.