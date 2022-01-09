Cristiano Ronaldo’nun eski hocası Lionel Messi’nin yanına gidiyor! Pochettino sonrası sürpriz isim...

Fransa Ligue 1'de açık ara zirvede yer alan ve Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna şampiyonluk parolasıyla devam eden PSG'de sezon bitmeden Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollar ayrılıyor. Bu gelişme üzerine Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den eski hocası Lionel Messi'nin yeni hocası olacağı belirtildi. PSG, bu sezon Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'lı kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. Ancak Fransız ekibinde teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sezon sonunda Manchester United'ın başına geçeceği yönündeki iddialar dinmeden, sürpriz bir iddia daha geldi. Öte yandan PSG Sportif Direktörü Leonardo'nun, Pochettino'ya Ole Gunnar Solskjaer'in görevden ayrılmasının ardından Manchester United'ın başına geçme girişiminde bulunmasından dolayı kızgın olduğu kaydedildi. PSG'de Pochettino'nun yerini Zinedine Zidane'nın alabileceği belirtildi. Lionel Messi'nin PSG'ye katılacağı haberini veren ilk gazetecilerden biri olan Aniel Riolo, İspanyol basınından AS'ın podcast yayınına katılırken, Zidane'ın en geç Haziran ayına kadar PSG'nin yeni teknik direktörü olacağını öne sürdü. Aniel Riolo'nun aktardığı bilgiye göre Manchester United, Ralf Rangnick'in altı aylık kontratının sona ermesinin ardından Pochettino için bir kez daha hamle yapacak. Hocasının kalması için bu defa ısrarcı davranmayacak olan PSG ise rotayı Fransız futbolunun yaşayan efsanesi Zinedine Zidane'a çevirecek ve yeni bir dönem başlayacak. İddiaları beIN Sports'a değerlendiren Zinedine Zidane'ın yardımcı antrenörü David Bettoni ise Zidane'ın Marsilya ile olan bağına vurgu yaparken, Zidane'ın şu anda sadece tatiline konsantre olduğunu belirtti. Bettoni, 'Hepimiz Zizou'nun bir Marsilya taraftarı olduğunu biliyoruz ve Marsilya ile PSG arasındaki rekabet de ortada. Neler olacağını göreceğiz.' dedi. Bettoni 'PSG'ye gidip gitmeyeceğini bilmiyorum ve onunla bu konu hakkında konuşmadım. Gazetelerdeki dedikoduları takip ediyoruz ancak tek bildiğim Zidane'ın tüm yıl tatil yapıp, tamamen dinlenmek istediği' ifadelerini kullandı. Fransa'nın Marsilya şehrinde dünyaya gelen Zidane'ın Marsilya taraftarı olduğu biliniyor. Efsane isim, buna rağmen futbolculuk yıllarında Fransa'da sadece altyapısında yetiştiği Cannes ve Bordeaux formaslarını giydi. Zidane, kariyerindeki tek çalıştırdığı takım olan Real Madrid'den geçen sezonun sonunda ayrılmıştı.