Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Cristiano Ronaldo'nun eski hocası Lionel Messi'nin yanına gidiyor! Pochettino sonrası sürpriz isim...
Giriş Tarihi: 09.01.2022 22:15 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 22:19

Cristiano Ronaldo'nun eski hocası Lionel Messi'nin yanına gidiyor! Pochettino sonrası sürpriz isim...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sezon sonunu beklemeden ayrılması bekleniyor. Gelecek sezon için Manchester United başına geçeceği konuşulan Arjantinli teknik adamın yerine gelecek isim de netlik kazandı.

Cristiano Ronaldo’nun eski hocası Lionel Messi’nin yanına gidiyor! Pochettino sonrası sürpriz isim...

Fransa Ligue 1'de açık ara zirvede yer alan ve Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna şampiyonluk parolasıyla devam eden PSG'de sezon bitmeden Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollar ayrılıyor.

Cristiano Ronaldo’nun eski hocası Lionel Messi’nin yanına gidiyor! Pochettino sonrası sürpriz isim...

Bu gelişme üzerine Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den eski hocası Lionel Messi'nin yeni hocası olacağı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cristiano Ronaldo’nun eski hocası Lionel Messi’nin yanına gidiyor! Pochettino sonrası sürpriz isim...

PSG, bu sezon Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'lı kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yola çıktı.

Cristiano Ronaldo’nun eski hocası Lionel Messi’nin yanına gidiyor! Pochettino sonrası sürpriz isim...

Ancak Fransız ekibinde teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sezon sonunda Manchester United'ın başına geçeceği yönündeki iddialar dinmeden, sürpriz bir iddia daha geldi.

Cristiano Ronaldo’nun eski hocası Lionel Messi’nin yanına gidiyor! Pochettino sonrası sürpriz isim...

Öte yandan PSG Sportif Direktörü Leonardo'nun, Pochettino'ya Ole Gunnar Solskjaer'in görevden ayrılmasının ardından Manchester United'ın başına geçme girişiminde bulunmasından dolayı kızgın olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA