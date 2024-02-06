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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo’nun toplam serveti ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi: İşte dudak uçuklatan o rakam…
Giriş Tarihi: 06.02.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 18:45

Cristiano Ronaldo’nun toplam serveti ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi: İşte dudak uçuklatan o rakam…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor. Arabistan'a ilk transfer olduğu dönemde büyük tepki çekse de oynadığı futbolla tekrar hayranlarıyla arasındaki buzları eriten Portekizli efsane, geçtiğimiz günlerde de 39 yaşına ayakbastı. Gelecek yıl içerisinde futbol kariyerine son vermesi beklenen Ronaldo'nun toplam serveti de ortaya çıktı. Duyanları şaşkına çeviren rakam, büyük ilgi uyandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Cristiano Ronaldo’nun toplam serveti ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi: İşte dudak uçuklatan o rakam…

Son dakika haberleri… Futbolun son 20 yılında kazanmadık kupa ve kırılmadık rekor bırakmayan Ronaldo, kariyerinin sonlarına doğru yaklaşıyor.

Cristiano Ronaldo’nun toplam serveti ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi: İşte dudak uçuklatan o rakam…

Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla dünya futbolunu alt üst eden efsane isim, şu sıralar Al-Nassr'da forma giyiyor.

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Cristiano Ronaldo’nun toplam serveti ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi: İşte dudak uçuklatan o rakam…

2022 Dünya Kupası'nın ardından geri döndüğü Manchester United'da anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı alan Ronaldo, Suudi Arabistan'a gitmeyi tercih etmişti.

Cristiano Ronaldo’nun toplam serveti ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi: İşte dudak uçuklatan o rakam…

Kariyerinin sonunu Avrupa'da getirmediği büyük tepki çeken Ronaldo, Suudi Arabistan'da da rekorlarına devam etti.

Cristiano Ronaldo’nun toplam serveti ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi: İşte dudak uçuklatan o rakam…

Futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan 39 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde çıktığı 1204 karşılaşmada 873 gol kaydetti.

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