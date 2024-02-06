Giriş Tarihi: 06.02.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
18:45
Cristiano Ronaldo’nun toplam serveti ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi: İşte dudak uçuklatan o rakam…
Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor. Arabistan'a ilk transfer olduğu dönemde büyük tepki çekse de oynadığı futbolla tekrar hayranlarıyla arasındaki buzları eriten Portekizli efsane, geçtiğimiz günlerde de 39 yaşına ayakbastı. Gelecek yıl içerisinde futbol kariyerine son vermesi beklenen Ronaldo'nun toplam serveti de ortaya çıktı. Duyanları şaşkına çeviren rakam, büyük ilgi uyandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…