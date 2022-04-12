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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası belli oldu! Manchester United anlaşmaya vardı...
Giriş Tarihi: 12.04.2022 20:53 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 20:55

Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası belli oldu! Manchester United anlaşmaya vardı...

Futbolda son dönemde eski günlerinden uzak bir görüntü çizen İngiliz devi Manchester United, bir süredir gündeminde olan teknik direktörle prensipte anlaşma sağladı.

Cristiano Ronaldo’nun yeni hocası belli oldu! Manchester United anlaşmaya vardı...

Avrupa futbolunun en büyük kulüpleri arasında yer alan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, son yıllarda büyük bir düşüş içerisinde.

Cristiano Ronaldo’nun yeni hocası belli oldu! Manchester United anlaşmaya vardı...

Sir Alex Ferguson'un görevi bırakmasının ardından bir türlü eski günlerine dönemeyen Manchester United, uzun yıllardır kupa başarısı da elde edemedi.

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Cristiano Ronaldo’nun yeni hocası belli oldu! Manchester United anlaşmaya vardı...

Bu sezona da Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan ManU, dünya yıldızı Ronaldo'yu da kadrosuna katmayı başarmıştı. Bunun haricinde Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi önemli oyuncular da takıma katıldı.

Cristiano Ronaldo’nun yeni hocası belli oldu! Manchester United anlaşmaya vardı...

Ancak Manchester United, büyük bir umutla başladığı 2021-2022 sezonunda, bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.

Cristiano Ronaldo’nun yeni hocası belli oldu! Manchester United anlaşmaya vardı...

Sezon ortasında geçici olarak göreve gelen Ralf Rangnick, takımla birlikte iyi bir çıkış yakalayamadı.

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