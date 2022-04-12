Cristiano Ronaldo’nun yeni hocası belli oldu! Manchester United anlaşmaya vardı...

Avrupa futbolunun en büyük kulüpleri arasında yer alan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, son yıllarda büyük bir düşüş içerisinde. Sir Alex Ferguson'un görevi bırakmasının ardından bir türlü eski günlerine dönemeyen Manchester United, uzun yıllardır kupa başarısı da elde edemedi. Bu sezona da Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan ManU, dünya yıldızı Ronaldo'yu da kadrosuna katmayı başarmıştı. Bunun haricinde Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi önemli oyuncular da takıma katıldı. Ancak Manchester United, büyük bir umutla başladığı 2021-2022 sezonunda, bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Sezon ortasında geçici olarak göreve gelen Ralf Rangnick, takımla birlikte iyi bir çıkış yakalayamadı. Avrupa kupalarına katılmak için de geriye düşen Manchester United, yeni sezona yeni bir başlangıç yapmak istiyor. The Athletic'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar, 52 yaşındaki Hollandalı teknik direktörle sözlü anlaşmaya vardı. Manchester United'ın Ajax ile anlaşmaya varıp Ten Hag ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 2017'den bu yana Ajax'ı çalıştıran Erik Ten Hag takımıyla üst üste dördüncü Eredivisie şampiyonluğuna koşuyor. Ajax'ta 6 kupa kazanan Ten Hag, Hollanda ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final başarısı gösterdi.