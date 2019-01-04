Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Cuma Namazı çıkışı Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi

çıkışı Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi

'da kamp yapan ekiplerden , , , ve birçok takımın futbolcuları, 'nı Belek'te bulunan 'nde kıldı. Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi gösterilirken, sarı-lacivertli futbolcu da kıyafetiyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 04.01.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 15:34
Cuma Namazı çıkışı Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren takımların bazıları, Cuma Namazı'nı Belek'te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii'nde kıldı.

Cuma Namazı çıkışı Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi

Cuma Namazı çıkışında özellikle Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi vardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cuma Namazı çıkışı Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi

Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki önemli isimlerinden Yassine Benzia, kıyafetiyle dikkat çekti.

Cuma Namazı çıkışı Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi

Fenerbahçe forması giyen Benzia ve Aatif'ın, Antalyaspor'da oynayan Aly Cissokho, Doukara ve Mevlüt Erdinç'le yaptıkları sohbet dikkatlerden kaçmadı.

Cuma Namazı çıkışı Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi

Cuma Namazı'na gelen vatandaşlar, özellikle Fenerbahçe forması giyen isimlerle fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Cuma Namazı çıkışı Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Cuma Namazı çıkışı Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi
BİZE ULAŞIN