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, - maçına damga vurdu

2018 Dünya Kupası'nda oynanan - maçını yöneten , karşılaşmaya damgasını vurdu.

Giriş Tarihi: 27.06.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 09:32
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, - maçına damga vurdu
Cüneyt Çakır, Nijerya - Arjantin maçına damga vurdu

2018 Dünya Kupası D Grubu son maçında , 'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıktı.

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, - maçına damga vurdu
Cüneyt Çakır, Nijerya - Arjantin maçına damga vurdu

Saint-Petersburg Stadyum'da oynanan maçı FIFA kokartlı hakem yönetti. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.

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, - maçına damga vurdu
Cüneyt Çakır, Nijerya - Arjantin maçına damga vurdu

Maça etkili başlayan , karşısında hemen baskı kurdu ve henüz 14. dakikada öne geçmeyi başardı. Ever Banega'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan yıldız oyuncu Lionel Messi meşin yuvarlağı ağalara gönderdi.

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, - maçına damga vurdu
Cüneyt Çakır, Nijerya - Arjantin maçına damga vurdu

Erken gelen golün ardından farkı açmak isteyen , rakibi karşısında iyi baskı kursa da aradığı golü bulamadı ve devre 1-0 sona erdi.

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, - maçına damga vurdu
Cüneyt Çakır, Nijerya - Arjantin maçına damga vurdu

İkinci yarıya daha iyi başlayan , 51. dakikada Victor Moses'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı. , penaltı kararını alırken VAR'dan yararlandı.

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, - maçına damga vurdu
Cüneyt Çakır, Nijerya - Arjantin maçına damga vurdu

Mücadelede uzun süren eşitliğin ardından, aradığı golü maçın son dakikalarında buldu. Gabriel Mercado'nun ortasında penaltı noktası üzerinde topu iyi kontrol eden Marcos Rojo şık bir vuruşla takımına galibiyeti getirdi.

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, - maçına damga vurdu
Cüneyt Çakır, Nijerya - Arjantin maçına damga vurdu

, bu galibiyetle grubu ikinci bitirdi. Son 16'da Fransa ile eşleşti.

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