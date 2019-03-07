Cüneyt Çakır'a İtalyan öfkesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto - Roma maçından sonra İtalya basını ve Roma Kulübü'nden, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a büyük öfke... UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Roma'nın uzatmalarda Porto'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ağır faturası hakem Cüneyt Çakır'a kesildi. Çakır, 115. dakikada Florenzi'nin Fernando'yu düşürdüğü pozisyonda önce devam kararı vermiş ardından devreye VAR girmişti. Pozisyonu monitörden izleyen Çakır'ın Porto lehine penaltı kararı vermesiyle Galatasaray'ın eski oyuncusu Telles'in vuruşu takımının 3-1 kazanmasına yol açmıştı. İtalyan basını, Marega'nın 122'nci dakikada Schick'e faulüne penaltı kararı vermediği gibi bu hareketi 'monitörden bile izlemeyen' Çakır'a öfke yağdırdı. La Gazzetta dello Sport birinci sayfasında, 'Roma ile alay edildi' başlığını kullandı. Roma merkezli Corriere dello Sport ise, Roma'yı VAR'ın ve hakemin elettiğini öne sürerek büyük harflerle 'Utanç' manşetiyle çıktı. Gazetenin yazarlarından Edmondo Pinna, Çakır'ın bir felaket olduğunu, tüm faullerde hata yaptığını iddia etti.