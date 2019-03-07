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'a İtalyan öfkesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto - maçından sonra basını ve Roma Kulübü'nden, karşılaşmanın hakemi 'a büyük öfke...

DHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 07.03.2019 16:25 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 16:32
Cüneyt Çakır'a İtalyan öfkesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 'nın uzatmalarda Porto'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ağır faturası hakem Cüneyt Çakır'a kesildi.

Cüneyt Çakır'a İtalyan öfkesi!

Çakır, 115. dakikada Florenzi'nin Fernando'yu düşürdüğü pozisyonda önce devam kararı vermiş ardından devreye VAR girmişti.

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Cüneyt Çakır'a İtalyan öfkesi!

Pozisyonu monitörden izleyen Çakır'ın Porto lehine penaltı kararı vermesiyle Galatasaray'ın eski oyuncusu Telles'in vuruşu takımının 3-1 kazanmasına yol açmıştı.

Cüneyt Çakır'a İtalyan öfkesi!

İtalyan basını, Marega'nın 122'nci dakikada Schick'e faulüne penaltı kararı vermediği gibi bu hareketi "monitörden bile izlemeyen" Çakır'a öfke yağdırdı.

Cüneyt Çakır'a İtalyan öfkesi!

La Gazzetta dello Sport birinci sayfasında, "Roma ile alay edildi" başlığını kullandı.

Cüneyt Çakır'a İtalyan öfkesi!

merkezli Corriere dello Sport ise, Roma'yı VAR'ın ve hakemin elettiğini öne sürerek büyük harflerle "Utanç" manşetiyle çıktı.

Cüneyt Çakır'a İtalyan öfkesi!

Gazetenin yazarlarından Edmondo Pinna, Çakır'ın bir felaket olduğunu, tüm faullerde hata yaptığını iddia etti.

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