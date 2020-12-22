Cüneyt Çakır'dan MHK'ya VAR telefonu

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya yenildiği maçı yöneten tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, MHK Başkanı'na telefonla ulaştı. Çakır, 'VAR hakemi Mete Kalkavan'la bir daha çalışmak istemiyorum. Pozisyonda ofsayt yok.' ifadelerini kullandı. Gaziantep deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, 90 dakika sonunda özellikle bir pozisyon için isyan etmişti. Karşılaşmanın 2-1 olduğu 63. dakikada ağları havalandıran Pelkas'ın sevinci VAR'dan gelen uyarının ardından yarım kalmıştı. Orta hakem Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın talimatından sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etmişti. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izlemeden karar veren Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı. ÇAKIR PİŞMAN OLDU 'Daha sonra pozisyona baktım ve bu golde ofsayt yok. Bir daha Mete Kalkavan'la çalışmak istemiyorum.' Fotomaç'ın haberine göre Çakır'ın VAR'ın gol için ofsayt tespitinin ardından pozisyonun tekrarını izlemediği için pişman olduğu öğrenilirken, MHK Başkanı'nın FIFA kokartlı hakeminin serzenişine, 'Durumu değerlendireceğiz' karşılığını verdiği ifade edildi.