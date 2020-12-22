Cüneyt Çakır'dan MHK'ya VAR telefonu

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya yenildiği maçı yöneten tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, MHK Başkanı'na telefonla ulaştı. Çakır, "VAR hakemi Mete Kalkavan'la bir daha çalışmak istemiyorum. Pozisyonda ofsayt yok." ifadelerini kullandı.