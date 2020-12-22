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Haberler Galeri Cüneyt Çakır'dan MHK'ya VAR telefonu

'dan 'ya VAR telefonu

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya yenildiği maçı yöneten tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, MHK Başkanı'na telefonla ulaştı. Çakır, "VAR hakemi Mete Kalkavan'la bir daha çalışmak istemiyorum. Pozisyonda ofsayt yok." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 08:44
Cüneyt Çakır'dan MHK'ya VAR telefonu

deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan , 90 dakika sonunda özellikle bir pozisyon için isyan etmişti.

Cüneyt Çakır'dan MHK'ya VAR telefonu

Karşılaşmanın 2-1 olduğu 63. dakikada ağları havalandıran Pelkas'ın sevinci VAR'dan gelen uyarının ardından yarım kalmıştı.

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Cüneyt Çakır'dan MHK'ya VAR telefonu

Orta hakem , VAR hakemi 'ın talimatından sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etmişti.

Cüneyt Çakır'dan MHK'ya VAR telefonu

VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izlemeden karar veren Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Cüneyt Çakır'dan MHK'ya VAR telefonu

ÇAKIR PİŞMAN OLDU
Pozisyonun tekrarını izledikten sonra Başkanı 'yı aradığı ileri sürülen Çakır'ın, şu sözleri kullandığı belirtildi:

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