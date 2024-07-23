D SMART CANLI İZLE FC LUGANO FENERBAHÇE MAÇI! D Smart nasıl üye olunur, nereden indirilir, ücreti ne kadar, şifresiz mi?

SPOR SMART NASIL İZLENİR?

D-Smart platformu bünyesinde yayın hayatına devam eden spor içerikli tematik bir kanal olan Spor Smart, HD görüntü kalitesinde yayın yapıyor.

D Smart 77. kanalda yer alan Spor Smart'ta ekrana gelen yayınları izlemeyebilmek için D Smart ya da D Smart Go abonesi olmanız gerekiyor.

D Smart'ın HD kalitesiyle sunduğu ayda 19,90 TL'den başlayan zengin içerikli TV paketlerine abone olmak için www.dsmart.com.tr adresini ziyaret edebilir, 0850 266 00 00 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya size en yakın D-Smart bayisine uğrayabilirsiniz.