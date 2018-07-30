Daha 5 yaşında ama lisanslı ragbici!

"Zeynep Rana gibi diğer kardeşleri de beraber bir araya getireceğiz"

Zeynep Rana'nın önünde büyük bir yolculuk olduğunu söyleyen Kadir Çetin, "Zeynep Rana da Selçuk Kartallar'da lisansını çıkardı. 5 yaşında, önünde uzun bir yol var. Onun gibi diğer kardeşleri de beraber bir araya getireceğiz. Bu getirdiğimiz yapıyı da inşallah Türkiye'nin geleceği noktasında, antrenmanlarla, çalışarak, emek vererek, disiplinli bir şekilde ileriye taşıyacağız. Ragbi kontak sporu diyebiliriz yani temel olarak. En temelinde bir takım ruhu vardır. Bir takım olmanız gerekiyor, iyi bir çalışmanız gerekiyor, disiplinli olmanız gerekiyor. Dediğim gibi Türkiye'de futbol, voleybol, basketbol evet bir şeyler yapıyor, futbol çok önde bunda. Diğer branşlar, gelişmekte olan branşlar demek istiyorum buna çünkü ragbi çok fazla ilerlemiş durumda değil" şeklinde konuştu.