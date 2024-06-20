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Haberler Galeri DANİMARKA- İNGİLTERE MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 15:55

DANİMARKA- İNGİLTERE MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası devam ederken c Grubu'nda mücadele eden iki takım karşı karşıya geliyor. Puanını yükseltmek ve son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda tansiyonu yüksek maçlar devam ediyor. Bu karşılaşmada oynadığı ilk maçta Sırbistan'ı mağlup eden İngiltere, bu akşam Danimarka'yı yenmek ve gruplardan çıkmayı garantilemek istiyor. Peki, EURO 2024 Danimarka-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Danimarka İngiltere maçı canlı izle

DANİMARKA- İNGİLTERE MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda?

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Gruplarda oynanan ilk maçın ardından İngiltere'nin 3, Danimarka'nın 1 puanı bulunuyor. İngiltere kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki Danimarka- İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Danimarka- İngiltere karşılaşmasının detayları…

DANİMARKA- İNGİLTERE MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda?

DANİMARKA-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında bu akşam Danimarka ile İngiltere karşılaşacak.
Müsabaka, saat 19.00'da başlayacak

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DANİMARKA- İNGİLTERE MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda?

DANİMARKA-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
DANİMARKA-İNGİLTERE maçı TRT 1 ekranlarında takip edilecek.

DANİMARKA- İNGİLTERE MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda?

DANİMARKA-İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE
Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

DANİMARKA- İNGİLTERE MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda?
EURO 2024 C GRUBU PUAN DURUMU
1. İngiltere - 3 Puan
2. Danimarka - 1 Puan
3. Slovenya - 1 Puan
4. Sırbistan - 0 Puan
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