DANİMARKA- İNGİLTERE MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda?

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Gruplarda oynanan ilk maçın ardından İngiltere'nin 3, Danimarka'nın 1 puanı bulunuyor. İngiltere kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki Danimarka- İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Danimarka- İngiltere karşılaşmasının detayları…