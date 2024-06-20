Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
15:55
DANİMARKA- İNGİLTERE MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonası devam ederken c Grubu'nda mücadele eden iki takım karşı karşıya geliyor. Puanını yükseltmek ve son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda tansiyonu yüksek maçlar devam ediyor. Bu karşılaşmada oynadığı ilk maçta Sırbistan'ı mağlup eden İngiltere, bu akşam Danimarka'yı yenmek ve gruplardan çıkmayı garantilemek istiyor. Peki, EURO 2024 Danimarka-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Danimarka İngiltere maçı canlı izle