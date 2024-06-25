Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:10
DANİMARKA- SIRBİSTAN CANLI YAYIN İZLE | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?
Avrupa Şampiyonası devam ederken C Grubu'nda mücadele eden iki favori takım karşı karşıya geliyor. Puanını yükseltmek ve son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda tansiyonu yüksek maçlar devam ediyor. EURO 2024 C Grubu son maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Heyecanın yüksek olduğu karşılaşmada Danimarka'ya beraberlik yetiyor. Peki Danimarka-Sırbistan EURO 2024 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Danimarka-Sırbistan
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