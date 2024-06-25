DANİMARKA- SIRBİSTAN CANLI YAYIN İZLE | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İki takımda mücadeleden galip ayrılıp son 16 turunu garantilemek istiyor. Peki Danimarka-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Danimarka-Sırbistan karşılaşmasının detayları…