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Haberler Galeri DANİMARKA- SIRBİSTAN CANLI YAYIN İZLE | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:10

DANİMARKA- SIRBİSTAN CANLI YAYIN İZLE | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa Şampiyonası devam ederken C Grubu'nda mücadele eden iki favori takım karşı karşıya geliyor. Puanını yükseltmek ve son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda tansiyonu yüksek maçlar devam ediyor. EURO 2024 C Grubu son maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Heyecanın yüksek olduğu karşılaşmada Danimarka'ya beraberlik yetiyor. Peki Danimarka-Sırbistan EURO 2024 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Danimarka-Sırbistan
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DANİMARKA- SIRBİSTAN CANLI YAYIN İZLE | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İki takımda mücadeleden galip ayrılıp son 16 turunu garantilemek istiyor. Peki Danimarka-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Danimarka-Sırbistan karşılaşmasının detayları…

DANİMARKA- SIRBİSTAN CANLI YAYIN İZLE | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

DANİMARKA- SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dev karşılaşmada Danimarka ve Sırbistan kozlarını paylaşacak.
Danimarka-Sırbistan karşılaşması 25 Haziran Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

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DANİMARKA- SIRBİSTAN CANLI YAYIN İZLE | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

DANİMARKA- SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Danimarka-Sırbistan TRT 1 ekranlarında takip edilecek.

DANİMARKA- SIRBİSTAN CANLI YAYIN İZLE | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

DANİMARKA- SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE
Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

DANİMARKA- SIRBİSTAN CANLI YAYIN İZLE | Euro 2024 C grup maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

C GRUBU PUAN SIRALAMASI
İngiltere 4 puan
Danimarka 4 puan
Slovenya 3 puan
Sırbistan 0 puan

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