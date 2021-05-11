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Haberler Galeri Süper Lig Denizlispor Galatasaray maçı hangi kanalda? 41. hafta Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 00:32 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 07:13

maçı hangi kanalda? 41. hafta , saat kaçta?

Spor Toto 'in 41. Haftasında, Ligin lideri konumundaki 'ı yenerek, şampiyonluk mücadelesinde ben de varım diyen , kritik deplasman maçında 'la karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk potasında güçlü şekilde yer alabilmek için mutlak galibiyet parolasıyla yola çıkan 'in öğrencileri, 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Denizlispor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen Denizlispor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve maçın tüm detayları.

Süper Lig Denizlispor Galatasaray maçı hangi kanalda? 41. hafta Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

'in ilk 3 sırasında yer alan , Fenerbahçe ve arasındaki şampiyonluk mücadelesi ligin son haftalarına girdiğimiz şu günlerde giderek artıyor. 41. Hafta maçları kapsamında 3. Sırada yer alan ve Beşiktaş galibiyeti sonrasında moral bulan Galatasaray, kritik deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Son 5 maçında mağlubiyet görmeyen sarı-kırmızılıların bu önemli maçını izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyenler Denizlispor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorusuyla araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

Süper Lig Denizlispor Galatasaray maçı hangi kanalda? 41. hafta Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

DENİZLİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

41. Hafta maçı canlı yayın kanalı ve başlama saatine ilişkin tüm detaylar şöyle;

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Süper Lig Denizlispor Galatasaray maçı hangi kanalda? 41. hafta Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
  • Galatasaray Denizlispor mücadelesi 11 Mayıs 2021 Salı (bugün) saat 20.30'da başlayacak. Denizli Atatürk Stadyumu'da oynanacak olan karşılaşma, beIN Sports 3 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig Denizlispor Galatasaray maçı hangi kanalda? 41. hafta Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY VE DENİZLİSPOR 42. RANDEVUDA

'in 41. haftasında 'la karşılaşacak olan , Denizli'de kampa gireceği otele yerleşti.

İstanbul'dan Türk Hava Yolları ile özel uçakla Denizli'ye gelen Galatarasay, korona virüs tedbirleri kapsamında Çardak Havalimanından ayrılarak Merkezefendi ilçesinde kalacakları otelde takım, maç saatine kadar kampa girdi.

Otelde takımı Denizli Galatasaray Taraftarları Derneği karşıladı. Denizli Atatürk Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da Yukatel Denizlispor ile Galatarasay karşılaşmasını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig Denizlispor Galatasaray maçı hangi kanalda? 41. hafta Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY'IN DENİZLİ KAFİLESİ BELLİ OLDU!

'ın Denizli kafilesinde Emre Taşdemir, Falcao yer almazken Mostafa Mohamed'in kadroya dahil edilip, edilmeyeceği yarın yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Kafilede yer alan isimler şöyle;

  • Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Ryan Donk, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.
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