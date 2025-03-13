DERBİ HEYECANI! TFF tarihi duyurdu: Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Beşiktaş - Galatasaray derbisine dair detaylar netleşti. Zirvedeki yerini korumak isteyen Galatasaray için bu mücadele, kritik engellerden biri olacak. Karşılaşmaya ilişkin bilgiler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Peki, Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?