Giriş Tarihi: 13.03.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
11:54
DERBİ HEYECANI! TFF tarihi duyurdu: Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihini açıkladı. Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak bu kritik karşılaşma, şampiyonluk yarışında belirleyici bir rol üstlenecek. Hatırlanacağı üzere, ligin 10. haftasında RAMS Park'ta gerçekleşen mücadelede Galatasaray, 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılmış ve üç puanı hanesine yazdırmıştı. Taraftarlar mücadeleye dair detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?