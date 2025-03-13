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Haberler Galeri DERBİ HEYECANI! TFF tarihi duyurdu: Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 11:54

DERBİ HEYECANI! TFF tarihi duyurdu: Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihini açıkladı. Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak bu kritik karşılaşma, şampiyonluk yarışında belirleyici bir rol üstlenecek. Hatırlanacağı üzere, ligin 10. haftasında RAMS Park'ta gerçekleşen mücadelede Galatasaray, 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılmış ve üç puanı hanesine yazdırmıştı. Taraftarlar mücadeleye dair detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

DERBİ HEYECANI! TFF tarihi duyurdu: Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Beşiktaş - Galatasaray derbisine dair detaylar netleşti. Zirvedeki yerini korumak isteyen Galatasaray için bu mücadele, kritik engellerden biri olacak. Karşılaşmaya ilişkin bilgiler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Peki, Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?

DERBİ HEYECANI! TFF tarihi duyurdu: Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun büyük karşılaşması Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi 20.30'da oynanacak.

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DERBİ HEYECANI! TFF tarihi duyurdu: Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig kapsamında düzenlenecek Beşiktaş Galatasaray derbisinin yayın kanalı henüz netleşmese de Süper Lig maçlarının yayıncı kıuruluşu olan beIN Sports ekranlarında yer alması bekleniyor.

DERBİ HEYECANI! TFF tarihi duyurdu: Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DERBİDE GALATASARAY ÜSTÜN!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği dev karşılaşmada Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan bu tempolu mücadelede, sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1'lik zaferle ayrılarak önemli üç puanı hanesine ekledi.

DERBİ HEYECANI! TFF tarihi duyurdu: Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 29 hafta programı şöyle:

29. HAFTA

28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)