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Haberler Galeri SÜPER LİG'DE DEV KARŞILŞAMA: Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:34

SÜPER LİG'DE DEV KARŞILŞAMA: Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşılaşacak. Ligde Galatasaray'a ilk mağlubiyetini tattıran siyah-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılarak formunu devam ettirmeyi hedefliyor. Futbolseverler ve taraftarlar, maçın detaylarını ve muhtemel 11'leri arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG’DE DEV KARŞILŞAMA: Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında kritik bir maça çıkıyor. Süper Lig'de 47 puanla dördüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefiyle ligi üçüncü sırada tamamlamayı amaçlıyor. Şu an üçüncülük mücadelesinde Samsunspor'un 4 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, bu maçı kazanarak rakibiyle arasındaki farkı kapatmanın planlamasında. Ev sahibi Kasımpaşa ise ligde 10. sırada yer alırken, Beşiktaş'ı mağlup ederek puan almak istiyor. Peki, Kasımpaşa- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

SÜPER LİG’DE DEV KARŞILŞAMA: Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında düzenlenecek Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 7 Nisan 2025 Pazartesi 20.00'de başlayacak.

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SÜPER LİG’DE DEV KARŞILŞAMA: Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 üzerinden naklen canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG’DE DEV KARŞILŞAMA: Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig'deki Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Murat Altan yapacak.

SÜPER LİG’DE DEV KARŞILŞAMA: Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa Muhtemel İlk 11 Kadrosu
A. Gianniotis
C. Winck
Gökhan Gül
H. Hajradinovic
N. Opoku
Yasin Özcan
K. Piatkowski
M. Ben Ouanes
K. Rodrigues
M. Fall
Nuno Da Costa