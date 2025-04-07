SÜPER LİG’DE DEV KARŞILŞAMA: Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında kritik bir maça çıkıyor. Süper Lig'de 47 puanla dördüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefiyle ligi üçüncü sırada tamamlamayı amaçlıyor. Şu an üçüncülük mücadelesinde Samsunspor'un 4 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, bu maçı kazanarak rakibiyle arasındaki farkı kapatmanın planlamasında. Ev sahibi Kasımpaşa ise ligde 10. sırada yer alırken, Beşiktaş'ı mağlup ederek puan almak istiyor. Peki, Kasımpaşa- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...