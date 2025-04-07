Giriş Tarihi: 07.04.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
11:34
SÜPER LİG'DE DEV KARŞILŞAMA: Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşılaşacak. Ligde Galatasaray'a ilk mağlubiyetini tattıran siyah-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılarak formunu devam ettirmeyi hedefliyor. Futbolseverler ve taraftarlar, maçın detaylarını ve muhtemel 11'leri arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?