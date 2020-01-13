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Dev kulüpler ve futbolculardan Merih Demiral'a geçmiş olsun mesajları!

Dev kulüpler ve futbolculardan Merih Demiral'a geçmiş olsun mesajları!

İtalya Serie A'nın 19. haftasında oynanan ve Juventus'un Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Merih Demiral şoku yaşandı. Takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden ve 16. dakikada talihsiz bir sakatlık geçirerek oyundan çıkmak zorunda kalan Merih Demiral, sezonu kapattı. Ülkemizin ve dünyanın dev kulüpleri ve futbolcularından Merih Demiral'a destek mesajları yağdı. İşte o paylaşımlar...