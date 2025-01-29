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Haberler Galeri DEVLER LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Barcelona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:03

DEVLER LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Barcelona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nin 8. hafta maçları bugün başlayacak ve heyecan verici karşılaşmalardan biri Barcelona ile Atalanta arasında olacak. Katalan ekibi, geride kalan 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplayarak 2. sırada yer alırken, Atalanta ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 14 puanla 7. sırada bulunuyor.Peki, futbolseverlerin merakla beklediği UEFA şampiyonlar Ligi Barcelona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

DEVLER LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Barcelona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı başlamak üzere ve bu haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Barcelona ile Atalanta arasında oynanacak. Katalan ekibi, son Valencia zaferiyle büyük bir moral bulmuşken, Atalanta karşısında gözler Yamal, Raphinha ve Lewandowski gibi formda oyuncularda olacak. Barcelona, hücum hattındaki gücüyle rakiplerine zor anlar yaşatmayı hedefliyor. Öte yandan, son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, zorlu Barcelona deplasmanında galibiyet alarak ilk 8'e adını yazdırmak ve son 16'ya doğrudan katılmak için mücadele vermeye hazırlanıyor. Peki, Barcelona - Atalanta maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

DEVLER LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Barcelona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BARCELONA- ATALANTA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçları kapsamında düzenlenecek Barcelona- Atalanta maçı 29 Ocak Çarşamba 23.00'te başlayacak.

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DEVLER LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Barcelona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BARCELONA- ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadi Olimpic Lluis'de Barca ekibinin ev sahipliğinde oynanacak kritik mücadele tabii spor 2'den naklen canlı yayınla ekranlara gelecek.

DEVLER LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Barcelona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ATALANTA MUHTEMEL 11

Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, Ederson, M. de Roon, Ruggeri, Pasalic, Lookman, De Ketelaere

DEVLER LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Barcelona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BARCELONA MUHTEMEL 11

Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski

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