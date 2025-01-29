DEVLER LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Barcelona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı başlamak üzere ve bu haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Barcelona ile Atalanta arasında oynanacak. Katalan ekibi, son Valencia zaferiyle büyük bir moral bulmuşken, Atalanta karşısında gözler Yamal, Raphinha ve Lewandowski gibi formda oyuncularda olacak. Barcelona, hücum hattındaki gücüyle rakiplerine zor anlar yaşatmayı hedefliyor. Öte yandan, son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, zorlu Barcelona deplasmanında galibiyet alarak ilk 8'e adını yazdırmak ve son 16'ya doğrudan katılmak için mücadele vermeye hazırlanıyor. Peki, Barcelona - Atalanta maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...