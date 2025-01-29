Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
11:03
DEVLER LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Barcelona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi'nin 8. hafta maçları bugün başlayacak ve heyecan verici karşılaşmalardan biri Barcelona ile Atalanta arasında olacak. Katalan ekibi, geride kalan 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplayarak 2. sırada yer alırken, Atalanta ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 14 puanla 7. sırada bulunuyor.Peki, futbolseverlerin merakla beklediği UEFA şampiyonlar Ligi Barcelona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?