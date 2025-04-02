Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? EuroLeague’de dev maç!

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Barcelona'yı ağırlıyor. Sezonun ilk yarısında deplasmanda ağır bir mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, evinde kazanarak hem rövanşı almak hem de liderliğini pekiştirmek istiyor. Barcelona ise İstanbul'dan galibiyetle ayrılarak, play-off öncesi büyük bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. İşte Fenerbahçe Beko-Barcelona basketbol maçı ile ilgili detaylar haberin devamında...