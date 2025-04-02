Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
10:30
Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? EuroLeague'de dev maç!
THY EuroLeague 2025 sezonunun 33. haftası, bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında lider Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı evinde konuk edecek.Sarı-lacivertliler, İspanya'daki farklı mağlubiyetin rövanşını almak ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...