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Haberler Galeri Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? EuroLeague'de dev maç!
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:30

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? EuroLeague'de dev maç!

THY EuroLeague 2025 sezonunun 33. haftası, bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında lider Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı evinde konuk edecek.Sarı-lacivertliler, İspanya'daki farklı mağlubiyetin rövanşını almak ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? EuroLeague’de dev maç!

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Barcelona'yı ağırlıyor. Sezonun ilk yarısında deplasmanda ağır bir mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, evinde kazanarak hem rövanşı almak hem de liderliğini pekiştirmek istiyor. Barcelona ise İstanbul'dan galibiyetle ayrılarak, play-off öncesi büyük bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. İşte Fenerbahçe Beko-Barcelona basketbol maçı ile ilgili detaylar haberin devamında...

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? EuroLeague’de dev maç!

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasındaki karşılaşma, 2 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek.

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Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? EuroLeague’de dev maç!

DEV MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasındaki karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? EuroLeague’de dev maç!

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Milan Nedovic (Slovenya), Saulius Racys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? EuroLeague’de dev maç!

TAKIMLARIN SON DURUMU

Avrupa Ligi'nde zirvede yer alarak play-off turunda ev sahibi avantajını kazanan sarı-lacivertli ekip, geride kalan maçlardan 22 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ayrıldı. La Liga'da ise 18 galibiyet ve 14 mağlubiyeti bulunan Barcelona, 7. sırada yer alıyor.