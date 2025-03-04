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Haberler Galeri DEV KARŞILAŞMA: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 14:04 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 14:04

DEV KARŞILAŞMA: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan dorukta! Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool'u ağırlayacak ve Parc des Princes'teki bu zorlu mücadele, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Her iki takım da çeyrek finale yükselmek için galibiyet hedefiyle sahaya çıkarken, İtalya'dan hakem D. Massa'nın yöneteceği karşılaşma, takımların ilk maçta elde ettikleri skorlarla avantajlarını koruma çabalarına tanıklık edecek. Peki, PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

DEV KARŞILAŞMA: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Liverpool arasındaki heyecan dolu karşılaşma için geri sayım başladı. Play-off turunda Brest'i 7-0 ve 3-0'lık galibiyetlerle eleyerek dikkatleri üzerine çeken Enrique'nin takımı, grup aşamasını lider tamamlayıp doğrudan son 16'ya katılan Liverpool ile karşılaşacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

DEV KARŞILAŞMA: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

PSG- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

5 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Liverpool ile PSG arasında heyecan dolu bir maç gerçekleştirilecek. Liverpool, kendi sahasında güçlü performansını sürdürmek isterken, PSG de Avrupa'nın zirvesine tırmanmak için sahaya çıkacak.

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DEV KARŞILAŞMA: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

PSG- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında sahne olacak PSG-Liverpool karşılaşması tabii spor üzerinde naklen canlı yayınla ekranlara gelecek.

DEV KARŞILAŞMA: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

MUHTEMEL KADROLAR

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele

LİVERPOOL: Alisson, Alexander Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Diaz, Jota

DEV KARŞILAŞMA: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

DEVLER SAHNEDE!

2018-19 sezonunda altıncı kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan Liverpool, bu kez PSG ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Aston Villa veya Club Brugge ile mücadele edecek. Arsenal ise, PSV'yi eleyebilmesi durumunda, son sekizde 15 kez şampiyonluk yaşamış olan Real Madrid veya Atletico Madrid ile karşılaşacak.