Giriş Tarihi: 04.03.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
14:04
DEV KARŞILAŞMA: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan dorukta! Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool'u ağırlayacak ve Parc des Princes'teki bu zorlu mücadele, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Her iki takım da çeyrek finale yükselmek için galibiyet hedefiyle sahaya çıkarken, İtalya'dan hakem D. Massa'nın yöneteceği karşılaşma, takımların ilk maçta elde ettikleri skorlarla avantajlarını koruma çabalarına tanıklık edecek. Peki, PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?