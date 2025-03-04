DEV KARŞILAŞMA: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

DEVLER SAHNEDE!

2018-19 sezonunda altıncı kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan Liverpool, bu kez PSG ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Aston Villa veya Club Brugge ile mücadele edecek. Arsenal ise, PSV'yi eleyebilmesi durumunda, son sekizde 15 kez şampiyonluk yaşamış olan Real Madrid veya Atletico Madrid ile karşılaşacak.