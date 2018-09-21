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- maçından kareler

, D Grubu'nda çıktığı ilk maçta Hırvat temsilcisi 'e 4-1 mağlup olarak Avrupa macerasına kötü bir başlangıç yaptı.

Giriş Tarihi: 21.09.2018 00:07 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 00:39
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- maçından kareler
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçından kareler

, 'nde sezonun ilk maçında 'in rakibi oldu.

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- maçından kareler
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçından kareler

Hırvat temsilcisi 'yi; Ivan Sunjic, Izet Hajrovic (2) ve Dani Olmo'nun golleriyle 4-1 mağlup etti.

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- maçından kareler
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçından kareler

Sarı lacivertli ekibin tek golü 47. dakikada Roman Neustadter'den geldi.

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- maçından kareler
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçından kareler

bu sonuçla D Grubu'nun averajla liderliğe yükselirken grubun bir diğer maçında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-1 mağlup eden Slovakya temsilcisi Spartak Trnava grupta 2. sırayı aldı.

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- maçından kareler
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçından kareler

ise ilk maçlar sonunda D Grubu'nun son sırasında yer aldı.

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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçından kareler

İşte - maçından objektiflere yansıyan kareler...

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- maçından kareler
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçından kareler
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