Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçından kareler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda çıktığı ilk maçta Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olarak Avrupa macerasına kötü bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçında Dinamo Zagreb'in rakibi oldu. Hırvat temsilcisi Fenerbahçe'yi; Ivan Sunjic, Izet Hajrovic (2) ve Dani Olmo'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibin tek golü 47. dakikada Roman Neustadter'den geldi. Dinamo Zagreb bu sonuçla D Grubu'nun averajla liderliğe yükselirken grubun bir diğer maçında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-1 mağlup eden Slovakya temsilcisi Spartak Trnava grupta 2. sırayı aldı. Fenerbahçe ise ilk maçlar sonunda D Grubu'nun son sırasında yer aldı. İşte Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçından objektiflere yansıyan kareler...