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Haberler Galeri Domenec Torrent kimdir? Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent nereli, kaç yaşında, GS'nin yeni hocası daha önce hangi takımları çalıştırdı? İşte biyografisi
Giriş Tarihi: 12.01.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 07:57

Domenec Torrent kimdir? Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent nereli, kaç yaşında, GS'nin yeni hocası daha önce hangi takımları çalıştırdı? İşte biyografisi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılması sonrasında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, yaptığı basın toplantısında yeni teknik direktörün Domenec Torrent olacağını son dakika olarak açıkladı. Bu gelişme sonrasında teknik adama ilişkin bilgileri merak edenler "Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya başlandı. Merak konusu olan Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında? Domenec Torrent Galatasaray’ın yeni teknik direktörü mü oldu?

Türkiye'yi Avrupa Kupasında temsil eden Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığı sarı-kırmızı külüpte, Başkan Elmas tarafından yapılan basın toplantısında Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Domenec Torrent olduğu açıklandı. Bu gelişmenin ardından futbolseverler tarafından "Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

DOMENEC TORRENT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Galatasaray yeni teknik direktörü Domenec Torrent biyografik detayları ve tüm bilgiler şöyle;

Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında? Domenec Torrent Galatasaray’ın yeni teknik direktörü mü oldu?

DOMENEC TORRENT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1962 doğumlu Torrent, Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta Futbol oynadıktan sonra 27 yaşında kramponlarını asıp antrenörlüğe başladı.

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Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında? Domenec Torrent Galatasaray’ın yeni teknik direktörü mü oldu?

CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona FC kulüplerinde teknik direktörlük yapan Domenec Torrent, 2007'de Barcelona B takımında Pep Guardiola'nın yardımcısı oldu. Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun ayrılmaz parçalarından biri oldu.

Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında? Domenec Torrent Galatasaray’ın yeni teknik direktörü mü oldu?

2018 yılında Guardiola'nın ekibinden ayrılan Torrent, Manchester City'nin sahibi City Group'un bünyesinde yer alan ABD takımı New York City'nin başına geçti. Burada geçirdiği bir sezonun ardından bir yıl takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam Temmuz 2020'de bu kez şansını Brezilya ekibi Flamengo'da denedi.

Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında? Domenec Torrent Galatasaray’ın yeni teknik direktörü mü oldu?

Burada da umduğunu bulamayan Torrent 4 ay sonunda görevinden ayrıldı. 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, Kasım 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor.

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