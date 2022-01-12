Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılması sonrasında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, yaptığı basın toplantısında yeni teknik direktörün Domenec Torrent olacağını son dakika olarak açıkladı. Bu gelişme sonrasında teknik adama ilişkin bilgileri merak edenler "Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya başlandı. Merak konusu olan Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularının yanıtları ve tüm detaylar.