Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Domenec Torrent Galatasaray’ın yeni teknik direktörü mü oldu?

Türkiye'yi Avrupa Kupasında temsil eden Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığı sarı-kırmızı külüpte, Başkan Elmas tarafından yapılan basın toplantısında Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Domenec Torrent olduğu açıklandı. Bu gelişmenin ardından futbolseverler tarafından "Domenec Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

DOMENEC TORRENT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Galatasaray yeni teknik direktörü Domenec Torrent biyografik detayları ve tüm bilgiler şöyle;