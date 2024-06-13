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Haberler Galeri Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi | Dominik Türkiye voleybol maçı detayları
Giriş Tarihi: 13.06.2024 06:10 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 06:10

Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi | Dominik Türkiye voleybol maçı detayları

Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı. Filenin sultanları Tayland karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Kıran kırana geçen ABD turunda A Milli Kadın voleybol takımımız büyük bir başarı gösterdi ve bu turda son iki maçı kaldı. Sıradaki karşılaşmasını Dominik karşısında yapacak olan filenin sultanları bir sonraki karşılaşmada Çin ile kozlarını paylaşacak. Peki, Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Dominik Cumhuriyeti Türkiye maçı canlı izle bilgisi!

Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi | Dominik Türkiye voleybol maçı detayları

Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı gündemde. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale gidecek. Filenin sultanları Antalya ve ABD turunu tamamladı. Şimdi ise gözler 3. hafta karşılaşmalarıa çevrildi. Peki, Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Milletler Ligi Dominik Cumhuriyeti Türkiye maçı canlı yayın bilgisi!

Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi | Dominik Türkiye voleybol maçı detayları

DOMİNİK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Ay-yıldızlı temsilcimiz son olarak Tayland karşısında set vermeden rakibini mağlup etmeyi başardı.

Tayland, ABD, Güney Kore, Sırbistan ve Almanya maçlarını peş peşe kazanan Filenin Sultanları 3. haftanın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

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Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi | Dominik Türkiye voleybol maçı detayları

MİLLETLER LİGİ | DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ!

Dominik Cumhuriyeti - Türkiye mücadelesi 13 Haziran Perşembe günü saat 15.30'da başlayacak.

Karşılaşma TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi | Dominik Türkiye voleybol maçı detayları

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/

Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi | Dominik Türkiye voleybol maçı detayları

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

  • 1-Brezilya 25 puan
  • 2-Polonya 24 puan
  • 3-İtalya 22 puan
  • 4-Japonya 21 puan
  • 5-TÜRKİYE 21 puan
  • 6-Çin 18 puan
  • 7-ABD 16 puan
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