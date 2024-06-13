Giriş Tarihi: 13.06.2024 06:10
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
06:10
Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi | Dominik Türkiye voleybol maçı detayları
Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı. Filenin sultanları Tayland karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Kıran kırana geçen ABD turunda A Milli Kadın voleybol takımımız büyük bir başarı gösterdi ve bu turda son iki maçı kaldı. Sıradaki karşılaşmasını Dominik karşısında yapacak olan filenin sultanları bir sonraki karşılaşmada Çin ile kozlarını paylaşacak. Peki, Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Dominik Cumhuriyeti Türkiye maçı canlı izle bilgisi!