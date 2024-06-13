Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi | Dominik Türkiye voleybol maçı detayları

Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı gündemde. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale gidecek. Filenin sultanları Antalya ve ABD turunu tamamladı. Şimdi ise gözler 3. hafta karşılaşmalarıa çevrildi. Peki, Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Milletler Ligi Dominik Cumhuriyeti Türkiye maçı canlı yayın bilgisi!