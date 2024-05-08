Dünya futbolunun en genç yetenekleri belli oldu! Arda Güler sonrası 3 Türk oyuncu daha listeye girdi...

The Guardian gazetesi, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Arsenal, Manchester City, Juventus gibi Avrupa devlerinin gözünü diktiği ve dünya futboluna damgasını vurması beklenen "2006 doğumlu en iyi genç yetenekler" listesini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Arda Güler'in de olduğu listeye bu sene 3 Türk oyuncu daha girdi ve oyunculardan övgüyle bahsedildi. İşte dünya futbolunun genç yetenekleri...