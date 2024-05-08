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Haberler Galeri Dünya futbolunun en genç yetenekleri belli oldu! Arda Güler sonrası 3 Türk oyuncu daha listeye girdi...
Giriş Tarihi: 08.05.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 12:43

Dünya futbolunun en genç yetenekleri belli oldu! Arda Güler sonrası 3 Türk oyuncu daha listeye girdi...

İngiliz The Guardian gazetesi, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Juventus gibi Avrupa devlerinin gözünü diktiği ve dünya futboluna damgasını vurması beklenen "2006 doğumlu en iyi genç yetenekler" listesini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Arda Güler'in de olduğu listeye bu sene 3 Türk oyuncu daha girdi ve oyunculardan övgüyle bahsedildi. İşte dünya futbolunun genç yetenekleri...

Dünya futbolunun en genç yetenekleri belli oldu! Arda Güler sonrası 3 Türk oyuncu daha listeye girdi...

The Guardian gazetesi, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Arsenal, Manchester City, Juventus gibi Avrupa devlerinin gözünü diktiği ve dünya futboluna damgasını vurması beklenen "2006 doğumlu en iyi genç yetenekler" listesini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Arda Güler'in de olduğu listeye bu sene 3 Türk oyuncu daha girdi ve oyunculardan övgüyle bahsedildi. İşte dünya futbolunun genç yetenekleri...

Dünya futbolunun en genç yetenekleri belli oldu! Arda Güler sonrası 3 Türk oyuncu daha listeye girdi...

MOSLEM ANATOUF - Cezayir
TAKIMI: MC Algiers

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Dünya futbolunun en genç yetenekleri belli oldu! Arda Güler sonrası 3 Türk oyuncu daha listeye girdi...

CLAUDIO ECHEVERRI - Arjantin
TAKIMI: Manchester City

Dünya futbolunun en genç yetenekleri belli oldu! Arda Güler sonrası 3 Türk oyuncu daha listeye girdi...

GIANLUCA PRESTIANNI - Arjantin
TAKIMI: Benfica

Dünya futbolunun en genç yetenekleri belli oldu! Arda Güler sonrası 3 Türk oyuncu daha listeye girdi...

NESTORY IRANKUNDA - Avustralya
TAKIMI: Bayern Munich

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