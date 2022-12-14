Dünya Kupası finale yükselen takımlar: 2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu? İşte ilk finalist...

2022 Dünya Kupası'nda grup aşaması, son 16 turu ve çeyrek final mücadelelerinin ardından Arjantin-Hırvatistan ile Fransa-Fas yarı final eşleşmeleri sonucunda dev turnuvanın finale çıkan isimleri belli olacak. Bugün oynanan Arjantin-Hırvatistan karşılaşması sonrasında adını finale yazdıran takımı merak edenler Dünya Kupası finale yükselen takımlara ilişkin bilgileri "2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu?" şeklindeki sorularla araştırmaya devam ediyor. Merak konusu olan 2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.