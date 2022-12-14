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Haberler Galeri Dünya Kupası finale yükselen takımlar: 2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu? İşte ilk finalist...
Giriş Tarihi: 14.12.2022 00:00 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 00:00

Dünya Kupası finale yükselen takımlar: 2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu? İşte ilk finalist...

2022 Dünya Kupası'nda grup aşaması, son 16 turu ve çeyrek final mücadelelerinin ardından Arjantin-Hırvatistan ile Fransa-Fas yarı final eşleşmeleri sonucunda dev turnuvanın finale çıkan isimleri belli olacak. Bugün oynanan Arjantin-Hırvatistan karşılaşması sonrasında adını finale yazdıran takımı merak edenler Dünya Kupası finale yükselen takımlara ilişkin bilgileri "2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu?" şeklindeki sorularla araştırmaya devam ediyor. Merak konusu olan 2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Dünya Kupası finale yükselen takımlar: 2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu? İşte ilk finalist...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçları kapsamında Arjantin-Hırvatistan ile Fransa-Fas eşleşmeleri sonunda kazanan 2 takım büyük finalde kupanın sahibi olmak için kozlarını paylaşacak. Öte yandan bugün oynanan Arjantin-Hırvatistan maçında kazanan ve finale yükselen takım öğrenilmek istenerek "2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu?" şeklindeki sorularla araştırılıyor.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI FİNALİSTLERİ KİMLER, HANGİ ÜLKELER OLDU?

2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

Dünya Kupası finale yükselen takımlar: 2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu? İşte ilk finalist...

DÜNYA KUPASI İLK FİNALİSTİ HANGİ TAKIM OLDU?

2022 FIFA Dünya Kupası ilk yarı final maçı bugün Arjantin ile Hırvatistan arasında oynandı. Karşılaşma 34. dakikada Lionel Messi'nin penaltı atışını gole çevirmesi, dakikalar 39 ve 69'u gösterdiğinde Julian Alvarez'in kaydettiği gollerle Arjantin'in 3-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

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Dünya Kupası finale yükselen takımlar: 2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu? İşte ilk finalist...

DÜNYA KUPASI FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Katar Dünya Kupası'nda yarı finalde yer alan Arjantin-Hırvatistan ile Fransa-Fas eşleşmelerinin kazananları adını finale yazdıracak Finalin ilk ismi bugünkü Arjantin - Hırvatistan maçını 3-0'lık skorla kazanan ARJANTİN oldu.

Dünya Kupası finale yükselen takımlar: 2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu? İşte ilk finalist...

DÜNYA KUPASI 3. LÜK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası 3. maçında ise Arjantin-Hırvatistan ile Fransa-Fas yarı final eşleşmelerinde kaybeden takımlar mücadele edecek. Dünya Kupası 3. maçı 17 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak.

Dünya Kupası finale yükselen takımlar: 2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu? İşte ilk finalist...

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

FIFA Dünya Kupası final maçı 18 Aralık 2022 Pazar günü saat 18:00'de oynanacak.

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