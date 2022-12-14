Dünya Kupası finale yükselen takımlar: 2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu? İşte ilk finalist...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçları kapsamında Arjantin-Hırvatistan ile Fransa-Fas eşleşmeleri sonunda kazanan 2 takım büyük finalde kupanın sahibi olmak için kozlarını paylaşacak. Öte yandan bugün oynanan Arjantin-Hırvatistan maçında kazanan ve finale yükselen takım öğrenilmek istenerek "2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu?" şeklindeki sorularla araştırılıyor.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI FİNALİSTLERİ KİMLER, HANGİ ÜLKELER OLDU?

2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;