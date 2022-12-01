Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ne zaman oynanacak, eşleşmeler belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası son 16’ya kalan takımlar hangileri?

DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri 3 Aralık 2022 tarihinde başlayacak. 6 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Her günü maç olacakken, maç saatleri 18.00 ve 22.00 olacak.