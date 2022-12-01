Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ne zaman oynanacak, eşleşmeler belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası son 16’ya kalan takımlar hangileri?

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri sıklıkla aratılıyor. Dünya Kupası puan durumu gruplar için baktığımızda 10 takım üst tura çıkmayı garantilerken, 6 takım hala üst tur için mücadele veriyor. Dünya Kupası eşleşmeleri A-D grupları için belli oldu. BU sebeple, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ne zaman oynanacak sorusu yanıt arıyor. Turnuvanın favorilerinden Arjantin, son maçta Messi'nin penaltı kaçırmasına rağmen üst tura çıkmayı başardı. Peki, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte 2022 Dünya Kupası son 16'ya kalan takımlar ve eşleşme tarihleri