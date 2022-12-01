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Haberler Galeri Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ne zaman oynanacak, eşleşmeler belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası son 16’ya kalan takımlar hangileri?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 11:14

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ne zaman oynanacak, eşleşmeler belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası son 16’ya kalan takımlar hangileri?

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri sıklıkla aratılıyor. Dünya Kupası puan durumu gruplar için baktığımızda 10 takım üst tura çıkmayı garantilerken, 6 takım hala üst tur için mücadele veriyor. Dünya Kupası eşleşmeleri A-D grupları için belli oldu. BU sebeple, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ne zaman oynanacak sorusu yanıt arıyor. Turnuvanın favorilerinden Arjantin, son maçta Messi'nin penaltı kaçırmasına rağmen üst tura çıkmayı başardı. Peki, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte 2022 Dünya Kupası son 16'ya kalan takımlar ve eşleşme tarihleri

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ne zaman oynanacak, eşleşmeler belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası son 16’ya kalan takımlar hangileri?

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri A, B, C ve D grupları için belli oldu. 20 Kasım 2022'de başlayan Dünya Kupası heyecanı, 10. gününü geride bırakıyor. Bununla birlikte sporseverler, Dünya Kupası son 16'ya kalan takımlar hangileri? sorusuna yanıt arıyor. Grup maçları, yarın itibariyle sona eriyor. Peki, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ne zaman oynanacak? İşte detaylar…

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ne zaman oynanacak, eşleşmeler belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası son 16’ya kalan takımlar hangileri?

DÜNYA KUPASI SON 16'YA HANGİ TAKIMLAR KALDI?

Hollanda

Senegal

Fransa

Avustralya

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Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ne zaman oynanacak, eşleşmeler belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası son 16’ya kalan takımlar hangileri?

ABD

İngiltere

Arjantin

Polonya

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ne zaman oynanacak, eşleşmeler belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası son 16’ya kalan takımlar hangileri?

DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri 3 Aralık 2022 tarihinde başlayacak. 6 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Her günü maç olacakken, maç saatleri 18.00 ve 22.00 olacak.

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ne zaman oynanacak, eşleşmeler belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası son 16’ya kalan takımlar hangileri?

DÜNYA KUPASI BELLİ OLAN EŞLEŞMELER

3 Aralık 2022 18.00 Hollanda ABD

3 Aralık 2022 22.00 Arjantin Avustralya

4 Aralık 2022 18.00 Fransa Polonya

4 Aralık 2022 22.00 İngiltere Senegal

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