Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri belli oluyor! 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale çıkan takımlar hangileri, maçlar ne zaman?

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasında çeyrek final mücadeleleri bugün oynanan Hırvatistan - Brezilya ve Hollanda - Arjantin maçlarıyla başladı. Zorlu geçen çeyrek final maçları sonucunda adını yarı finale yazdıran takımları öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun olarak 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale çıkan - yükselen takımlar - ülkeler hangileri, maçlar ne zaman? şeklindeki sorular üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Merak konusu olan Dünya Kupası yarı finale çıkan - yükselen takımlar - ülkeler hangileri, maçlar ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.