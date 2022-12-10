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Haberler Galeri Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri belli oluyor! 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale çıkan takımlar hangileri, maçlar ne zaman?
Giriş Tarihi: 10.12.2022 06:03 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 06:03

Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri belli oluyor! 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale çıkan takımlar hangileri, maçlar ne zaman?

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasında çeyrek final mücadeleleri bugün oynanan Hırvatistan - Brezilya ve Hollanda - Arjantin maçlarıyla başladı. Zorlu geçen çeyrek final maçları sonucunda adını yarı finale yazdıran takımları öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun olarak 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale çıkan - yükselen takımlar - ülkeler hangileri, maçlar ne zaman? şeklindeki sorular üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Merak konusu olan Dünya Kupası yarı finale çıkan - yükselen takımlar - ülkeler hangileri, maçlar ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri belli oluyor! 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale çıkan takımlar hangileri, maçlar ne zaman?

Dünya Kupası çeyrek final maçları kapsamında bugün oynanan Hırvatistan - Brezilya ve Hollanda - Arjantin maçlarının ardından yarı finale yükselen takımları merak edenler 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale çıkan - yükselen takımlar - ülkeler hangileri, maçlar ne zaman? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

DÜNYA KUPASI YARI FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ, MAÇLAR NE ZAMAN?

Dünya Kupası yarı finale yükselen takımlar ve tüm detaylar şöyle;

Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri belli oluyor! 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale çıkan takımlar hangileri, maçlar ne zaman?

HIRVATİSTAN, DÜNYA KUPASI'NDA YARI FİNALDE

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk takım oldu.

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Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri belli oluyor! 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale çıkan takımlar hangileri, maçlar ne zaman?

Katar Education City Stadı'nda Brezilya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver'ın düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 bitti. Uzatmalara giden karşılaşmada 105+1'inci dakikada Brezilya Neymar ile öne geçmeyi başardı. Ancak Hırvatistan 117'nci dakikada Petkovic ile Neymar'a cevap vererek karşılaşmayı penaltılara taşımayı başardı.

Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri belli oluyor! 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale çıkan takımlar hangileri, maçlar ne zaman?

Seri penaltı atışları sonrası Hırvatistan, Brezilya'yı 4-2'lik skor ile mağlup etti. Hırvatistan'da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic penaltıları değerlendirirken; Brezilya'da ise Casemiro ve Pedro fileleri havalandırdı, Rodrygo ve Marquinhos ise penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Hırvatistan, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takım oldu.

Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri belli oluyor! 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale çıkan takımlar hangileri, maçlar ne zaman?

NEYMAR, PELE'NİN REKORUNA ORTAK

Uzatma devresinde 1-1 berabere kalarak seri penaltı atışları sonrası yarı finalisti belirlenen karşılaşmada Neymar, takımının 105'inci dakikada tek golünü atarak Brezilya tarihinin en golcü futbolcusu olan Pele'nin rekoruna ortak oldu. 30 yaşındaki oyuncu, uzatma devresinde Hırvatistan'a attığı gol ile toplam 77 gole ulaşarak Pele'yi yakaladı.

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