Dünya Kupası’nda üst tura çıkan takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16’ya kalan takımlar belli oldu mu?

Katar'da düzenlenene 2022 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maçları tüm hızıyla devam ediyor. Oynanan grup maçları sonucunda üst tura, yani son 16 turuna kalan takımlar tek tek belli oluyor. Şimdiye kadar oynanan mücadelelerin ardından tur atlayan takımları öğrenmek isteyenler Dünya Kupası'nda üst tura çıkan takımlar hangileri, son 16'ya kalan takımlar belli oldu mu? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üst tura çıkan takımlar hangileri, son 16'ya kalan takımlar belli oldu mu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.