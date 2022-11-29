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Haberler Galeri Dünya Kupası’nda üst tura çıkan takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16’ya kalan takımlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 22:05 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 22:05

Dünya Kupası’nda üst tura çıkan takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16’ya kalan takımlar belli oldu mu?

Katar'da düzenlenene 2022 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maçları tüm hızıyla devam ediyor. Oynanan grup maçları sonucunda üst tura, yani son 16 turuna kalan takımlar tek tek belli oluyor. Şimdiye kadar oynanan mücadelelerin ardından tur atlayan takımları öğrenmek isteyenler Dünya Kupası'nda üst tura çıkan takımlar hangileri, son 16'ya kalan takımlar belli oldu mu? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üst tura çıkan takımlar hangileri, son 16'ya kalan takımlar belli oldu mu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Dünya Kupası’nda üst tura çıkan takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16’ya kalan takımlar belli oldu mu?

2022 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maçları devam ediyor. Turnuva başından bu yana oynanan karşılaşmalar sonucu üst tura çıkan takımlar belli olmaya devam ediyor. Zorlu mücadelelerin ardından son 16'ya kalan takımları merak edenler yoğun olarak Dünya Kupası'nda üst tura çıkan takımlar hangileri, son 16'ya kalan takımlar belli oldu mu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

DÜNYA KUPASI'NDA ÜST TURA ÇIKAN - SON 16'YA KALAN TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda üst tura çıkan - son 16'ya kalan takımlar ve tüm detaylar şöyle;

Dünya Kupası’nda üst tura çıkan takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16’ya kalan takımlar belli oldu mu?

2022 Katar Dünya Kupası'nda şimdiye kadar oynanan mücadelelerin sonuçlarına göre adını son 16 turuna yazdıran ülkeler şöyle;

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Dünya Kupası’nda üst tura çıkan takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16’ya kalan takımlar belli oldu mu?

D GRUBU

  • Fransa
Dünya Kupası’nda üst tura çıkan takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16’ya kalan takımlar belli oldu mu?

G GRUBU

  • Brezilya
Dünya Kupası’nda üst tura çıkan takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16’ya kalan takımlar belli oldu mu?

H GRUBU

  • Portekiz

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