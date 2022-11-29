Dünya Kupası’nda üst tura çıkan takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16’ya kalan takımlar belli oldu mu?

2022 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maçları devam ediyor. Turnuva başından bu yana oynanan karşılaşmalar sonucu üst tura çıkan takımlar belli olmaya devam ediyor. Zorlu mücadelelerin ardından son 16'ya kalan takımları merak edenler yoğun olarak Dünya Kupası'nda üst tura çıkan takımlar hangileri, son 16'ya kalan takımlar belli oldu mu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

DÜNYA KUPASI'NDA ÜST TURA ÇIKAN - SON 16'YA KALAN TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda üst tura çıkan - son 16'ya kalan takımlar ve tüm detaylar şöyle;