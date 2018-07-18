Dünya Kupası'ndan Türk kulüplerine para aktı!

Türkiye'de forma giyen futbolcular arasında takımına en çok katkı getiren isim ise Galatasaraylı Muslera oldu. Uruguaylı file bekçisi 315 bin dolarla sarı-kırmızılılara önemli bir katkı sağladı. Beşiktaşlı Vida toplamda 392 bin dolar sağlasa da statü gereği bunun üçte 2'si siyah-beyazlılara geleceği için, Hırvat oyuncu Muslera'nın gerisinde kalmış oldu.