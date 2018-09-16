Dünya Ralli Şampiyonası'nda ödüller verildi

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Farklı bir yarışmaya hep birlikte şahit olduk. Bu şampiyonanın en önemli özelliği 133 kanalın bunu yayınlanması 800 milyon insanın bunu takip etmesi.