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'nda ödüller verildi

2018 10'uncu etabı Rallisi'nde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Giriş Tarihi: 16.09.2018 16:05 Güncelleme Tarihi: 16.09.2018 16:11
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'nda ödüller verildi
Dünya Ralli Şampiyonası'nda ödüller verildi

, 2018 'nın (WRC) ödül töreni içini Marmaris'e geldi. 8 yıl aradan sonra tekrar 'de yapılan şampiyonaya 22 ülkeden 58 otomobil, 48'i Türk 116 yarışmacı katıldı.

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'nda ödüller verildi
Dünya Ralli Şampiyonası'nda ödüller verildi

Marmaris Netsel Marina önünde verilen sembolik start ile başlayan organizasyonda 14 Eylül Cuma günü Çetibeli, Ula, Çiçekli, 15 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve İçmeler, son günü olan bugün ise Marmaris, Ovacık ile Gökçe etapları geçildi.

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'nda ödüller verildi
Dünya Ralli Şampiyonası'nda ödüller verildi

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini veren , "Farklı bir yarışmaya hep birlikte şahit olduk. Bu şampiyonanın en önemli özelliği 133 kanalın bunu yayınlanması 800 milyon insanın bunu takip etmesi.

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'nda ödüller verildi
Dünya Ralli Şampiyonası'nda ödüller verildi

Böylece ülkemizin tüm bu güzelliklerini dünyada tanınmasına vesile olan böyle bir spor aktivitesinin finalini gerçekleştirdik. Şampiyonlarımızı huzurlarınızda ödüllendirdik" dedi.

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'nda ödüller verildi
Dünya Ralli Şampiyonası'nda ödüller verildi

SON ETABI İZLEDİ

Yarışmanın son etabı olan 7.14 Km'lik Marmaris 2 etabını ise Cumhurbaşkanı , Asparan Servis Park'ta izledi. Yarışmanın son etabının tamamlanmasından sonra Asparan Servis Park'taki ödül törenine geçildi.

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'nda ödüller verildi
Dünya Ralli Şampiyonası'nda ödüller verildi

'a ödül töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı ve Muğla Valisi Esengül Civelek eşlik etti.

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'nda ödüller verildi
Dünya Ralli Şampiyonası'nda ödüller verildi

'da yarışmada, birinciliği elde eden Estonyalı sporcu Ott Tanak'a ödülünü verdi. Yarışmada Ott Tanak'ın ardından ikinci Jari-Matti Latvala, üçüncülüğü de Haydon Paddon oldu.

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