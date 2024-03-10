Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyada değeri en çok artan futbolcular belli oldu! Süper Lig'in kapısından dönmüştü
Giriş Tarihi: 10.03.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 15:33

Dünyada değeri en çok artan futbolcular belli oldu! Süper Lig'in kapısından dönmüştü

Dünya futbolunda sezon başından bu yana müthiş performans sergileyen isimler, Avrupa devlerinin dikkatini çekmiş durumda... Birçok genç yıldızın bulunduğu "değeri en çok artan futbolcular" listesi belli oldu. 50 kişilik listede sezon başında Süper Lig'in kapısından dönen oyuncunun olması da dikkat çekti. İşte Transfermarkt sitesinden alınan verilere göre piyasa değeri en çok artan futbolcular…

Dünyada değeri en çok artan futbolcular belli oldu! Süper Lig’in kapısından dönmüştü
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dünyada değeri en çok artan futbolcular belli oldu! Süper Lig’in kapısından dönmüştü

1- JUDE BELLINGHAM - Real Madrid
DEĞERİ: 180 milyon Euro / ARTIŞ: 60 milyon Euro

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyada değeri en çok artan futbolcular belli oldu! Süper Lig’in kapısından dönmüştü

2- LAMINE YAMAL - Barcelona
DEĞERİ: 60 milyon Euro / ARTIŞ: 60 milyon Euro

Dünyada değeri en çok artan futbolcular belli oldu! Süper Lig’in kapısından dönmüştü

3- VIKTOR GYOKERES- Sporting
DEĞERİ: 55 milyon Euro / ARTIŞ: 42 milyon Euro

Dünyada değeri en çok artan futbolcular belli oldu! Süper Lig’in kapısından dönmüştü

4 - WARREN ZAIRE-EMERY - Paris Saint-Germain
DEĞERİ: 60 milyon Euro / ARTIŞ: 40 milyon Euro

SON DAKİKA