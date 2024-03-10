Giriş Tarihi: 10.03.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
15:33
Dünyada değeri en çok artan futbolcular belli oldu! Süper Lig'in kapısından dönmüştü
Dünya futbolunda sezon başından bu yana müthiş performans sergileyen isimler, Avrupa devlerinin dikkatini çekmiş durumda... Birçok genç yıldızın bulunduğu "değeri en çok artan futbolcular" listesi belli oldu. 50 kişilik listede sezon başında Süper Lig'in kapısından dönen oyuncunun olması da dikkat çekti. İşte Transfermarkt sitesinden alınan verilere göre piyasa değeri en çok artan futbolcular…