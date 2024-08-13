Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar, Messi listede bile yok

Dünyada en çok bonservis ödenen 100 futbolcu listesi yeniden güncellendi. Listenin zirvesinde ne Cristiano Ronaldo ne de Kylian Mbappe var. Transfermarkt tarafından hazırlanan "En çok bonservis ödenen futbolcular" listesinde hiçbir zaman ödenen paranın hakkını veremeyen isimler görenleri adeta şaşkına çevirecek cinsten... İşte dünyada bonservisine en çok para ödenen o futbolcuların listesi...