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Haberler Galeri Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Ronaldo ve Mbappe'ye fark attılar, Messi listede bile yok
Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:47

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Ronaldo ve Mbappe'ye fark attılar, Messi listede bile yok

Dünyada en çok bonservis ödenen 100 futbolcu listesi yeniden güncellendi. Listenin zirvesinde ne Cristiano Ronaldo ne de Kylian Mbappe var. Transfermarkt tarafından hazırlanan "En çok bonservis ödenen futbolcular" listesinde hiçbir zaman ödenen paranın hakkını veremeyen isimler görenleri adeta şaşkına çevirecek cinsten... İşte dünyada bonservisine en çok para ödenen o futbolcuların listesi...

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar, Messi listede bile yok

Dünyada en çok bonservis ödenen 100 futbolcu listesi yeniden güncellendi. Listenin zirvesinde ne Cristiano Ronaldo ne de Kylian Mbappe var. Transfermarkt tarafından hazırlanan "En çok bonservis ödenen futbolcular" listesinde hiçbir zaman ödenen paranın hakkını veremeyen isimler görenleri adeta şaşkına çevirecek cinsten... İşte dünyada bonservisine en çok para ödenen o futbolcuların listesi...

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar, Messi listede bile yok

100- Dusan Vlahovic - 86.7 milyon Euro

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Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar, Messi listede bile yok

99- Yannick Carrasco - 87.4 milyon Euro

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar, Messi listede bile yok

98- Zinedine Zidane - 88 milyon Euro

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar, Messi listede bile yok

97- Erling Haaland - 88.1 milyon Euro

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