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Haberler Galeri 21. yüzyılın en çok maça çıkan futbolcuları belli oldu! Fenerbahçe'nin yıldızları listeye damga vurdu...
Giriş Tarihi: 13.01.2024 23:04 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 23:04

21. yüzyılın en çok maça çıkan futbolcuları belli oldu! Fenerbahçe'nin yıldızları listeye damga vurdu...

Son dakika haberleri… Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 21. Yüzyılın en çok maça çıkan futbolcularını listeledi. Listeye Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllarda forma giyen yıldızıyla birlikte bu sezon takımın en önemli ismi olan futbolcu da girmeyi başardı. Futbolseverlerin büyük ilgiyle incelediği listenin tepesindeki isim ise şaşırtmadı. İşte son dakika haberinin detayları…

21. yüzyılın en çok maça çıkan futbolcuları belli oldu! Fenerbahçe’nin yıldızları listeye damga vurdu...

İŞTE 21. YÜZYILIN EN ÇOK MAÇA ÇIKAN FUTBOLCULARI...

21. yüzyılın en çok maça çıkan futbolcuları belli oldu! Fenerbahçe’nin yıldızları listeye damga vurdu...

Cristiano Ronaldo | 1204 MAÇ

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21. yüzyılın en çok maça çıkan futbolcuları belli oldu! Fenerbahçe’nin yıldızları listeye damga vurdu...

Dani Alves | 1056 MAÇ

21. yüzyılın en çok maça çıkan futbolcuları belli oldu! Fenerbahçe’nin yıldızları listeye damga vurdu...

Lionel Messi | 1047 MAÇ

21. yüzyılın en çok maça çıkan futbolcuları belli oldu! Fenerbahçe’nin yıldızları listeye damga vurdu...

Luka Modrić | 1010 MAÇ

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