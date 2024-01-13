Giriş Tarihi: 13.01.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
23:04
21. yüzyılın en çok maça çıkan futbolcuları belli oldu! Fenerbahçe'nin yıldızları listeye damga vurdu...
Son dakika haberleri… Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 21. Yüzyılın en çok maça çıkan futbolcularını listeledi. Listeye Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllarda forma giyen yıldızıyla birlikte bu sezon takımın en önemli ismi olan futbolcu da girmeyi başardı. Futbolseverlerin büyük ilgiyle incelediği listenin tepesindeki isim ise şaşırtmadı. İşte son dakika haberinin detayları…